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再提3+2新五專 葉丙成：技職學生是AI時代最需要的人才

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教育部次長葉丙成勉勵技職學生，並強調教職教育是人才培育的重要搖籃。記者張博瑞／攝影
教育部次長葉丙成勉勵技職學生，並強調教職教育是人才培育的重要搖籃。記者張博瑞／攝影

為表揚參加國際性記憶體能競賽表現優異，及專業證照等領域具傑出表現學生，教育部今舉辦「技職之光」頒獎典禮。教育部次長葉丙成出席勉勵同學並指出，面對變動快速的AI時代，技職學生樂於解決問題的特質就是這個世代最需要的人才。同時，他也再提教育部正在規畫的「3+2新五專」模式。

葉丙成提到，自己指導過許多技職體系出身的學生，這些學生在遇到問題時都不會找藉口、傾向自己解決，他們解決問題的能力很好、面對事情的態度也棒，這些能力與特質正是AI時代需要的人才。

葉丙成也提到教育部將推動的「3+2新五專」模式。他說，透過技高和科大的合作，技高學生在高職學習3年後，就能「保送」到科大，在科大完成2年的課程，便可取得「副學士」學位，若仍想繼續升學，「3+2」再加2，就可取得學士學位。半工半讀、就業、就學都可彈性選擇。他強調，「技高的孩子將有最多的選擇。」而技高的老師也因免除升學壓力，將會是全台灣最幸福的老師，可以盡情開展開創性的教育，以更好的教學幫助孩子。

教育部指出，本屆技職之光共遴選34組、49人獲得表揚，其中12組「競賽卓越獎」，是參與國際性技藝競賽表現卓越者，包含「2024年第47屆國際技能競賽」為國爭光的2位金牌國手；22組「技職傑出獎」，則是在取得專業證照等領域具有傑出表現者。

本屆技職之光得主是來自來自明志科技大學工業設計系的劉音棋、曾玟心。教育部介紹，其團隊設計的作品「RVVS遠距看診服務系統」，可以幫助獸醫進行大型牲畜遠距看診作業，並使用AI進行輔助辨識，解決獸醫人力不足的問題，該作品於2024年德國IF設計獎獲得「AWARD WINNER」獎項；另團隊所設計的「Uterus examiner」作品，可以幫助女生用衛生棉做簡易的子宮檢查，根據經血的顏色、血量、血塊大小，以此發現身體的異常，該作品也獲得2024年紅點設計獎「Red Dot Award」獎項。

教育部表示，技職之光邁入第20年，希望透過表揚活動，讓大家看到在技職教育也能夠創造許多成就，讓更多選讀技職領域的年輕學子能夠自主學習、適性發展，期許透過教育的力量，培養學生的專業技能。

教育部次長葉丙成說，「3+2新五專」模式推行後，技高的學生將在升學上有最多的選擇。記者張博瑞／攝影
教育部次長葉丙成說，「3+2新五專」模式推行後，技高的學生將在升學上有最多的選擇。記者張博瑞／攝影

教育部 葉丙成

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