正修科大圓夢社會服務成果展 特教生傳愛與弱勢長輩同樂

正修科技大學今天舉辦圓夢社會服務計畫成果展，展現特教生做公益一整年成果，修繕整理弱勢長輩受損房屋、粉刷油漆改善居住品質，還與獨居長輩搓湯圓、滷豬腳、玩套圈圈；校長龔瑞璋說，關懷長輩比捐款更有意義。

山陀兒颱風災情過後，這群特教學生自發性走入社區協助獨居長輩災後整理，發現許多行動不便長輩無力改善居住環境，組成「幸福小站」服務團隊，為弱勢長輩提供居家修繕、整理，服務隊從鳥松區起步，陸續前往小港、旗津、鹽埕，深入社區用所學知識與技能，協助社區弱勢長輩。

透過居家關懷，深入了解長輩需求，幫修補屋頂、清理髒亂環境、修繕水管積水，粉刷油漆改善居住品質，還協助一位行動不便的奶奶安裝燈具，貼心加裝延長線，讓奶奶夜晚看得更清楚，避免因下床開燈發生跌倒風險。

資管系陳均育說，今年颱風一個接一個，損壞獨居阿公阿嬤老舊房子，幫他們粉刷牆壁、修補漏洞，讓房子煥然一新，看到阿公阿嬤露出滿足笑容，心裡真的很開心。

企管系王俊夫也說，下鄉幫長輩修繕整理房子，從滿屋髒亂到乾淨清爽，尤其長輩眼睛為之一亮的表情，讓他也跟著高興起來。