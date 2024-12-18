聽新聞
0:00 / 0:00

正修科大圓夢社會服務成果展 特教生傳愛與弱勢長輩同樂

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
正修科技大學今天舉辦圓夢社會服務計畫成果展。圖／正修科大提供
正修科技大學今天舉辦圓夢社會服務計畫成果展。圖／正修科大提供

正修科技大學今天舉辦圓夢社會服務計畫成果展，展現特教生做公益一整年成果，修繕整理弱勢長輩受損房屋、粉刷油漆改善居住品質，還與獨居長輩搓湯圓、滷豬腳、玩套圈圈；校長龔瑞璋說，關懷長輩比捐款更有意義。

山陀兒颱風災情過後，這群特教學生自發性走入社區協助獨居長輩災後整理，發現許多行動不便長輩無力改善居住環境，組成「幸福小站」服務團隊，為弱勢長輩提供居家修繕、整理，服務隊從鳥松區起步，陸續前往小港、旗津、鹽埕，深入社區用所學知識與技能，協助社區弱勢長輩。

透過居家關懷，深入了解長輩需求，幫修補屋頂、清理髒亂環境、修繕水管積水，粉刷油漆改善居住品質，還協助一位行動不便的奶奶安裝燈具，貼心加裝延長線，讓奶奶夜晚看得更清楚，避免因下床開燈發生跌倒風險。

資管系陳均育說，今年颱風一個接一個，損壞獨居阿公阿嬤老舊房子，幫他們粉刷牆壁、修補漏洞，讓房子煥然一新，看到阿公阿嬤露出滿足笑容，心裡真的很開心。

企管系王俊夫也說，下鄉幫長輩修繕整理房子，從滿屋髒亂到乾淨清爽，尤其長輩眼睛為之一亮的表情，讓他也跟著高興起來。

龔瑞璋表示，正修科大不斷透過圓夢社會服務計畫給學生展示自我平台，結合正修至善功德會與高雄市教育會關懷130戶獨居長輩，幫助4戶弱勢長輩整理住家，藉此讓特教生走出校園更有自信心，扭轉先天限制，傳遞愛與互助。

正修科技大學特教生與長輩搓湯圓。圖／正修科大提供
正修科技大學特教生與長輩搓湯圓。圖／正修科大提供
正修科技大學今天舉辦圓夢社會服務計畫成果展。圖／正修科大提供
正修科技大學今天舉辦圓夢社會服務計畫成果展。圖／正修科大提供
正修科技大學特教生與長輩同樂玩套圈圈。圖／正修科大提供
正修科技大學特教生與長輩同樂玩套圈圈。圖／正修科大提供

房子 獨居 長輩

延伸閱讀

金門縣榮光新村社區活動中心落成啟用 盼成社區發展新支柱

台中9旬嬤社區活動不缺席 展現活力當長者學習標竿

扛不住！他做高級社區「日間保全」不到一周崩潰：根本受氣桶

羅德島州政府社會服務網路遇駭 數十萬人個資遭勒贖

相關新聞

正修科大圓夢社會服務成果展 特教生傳愛與弱勢長輩同樂

正修科技大學今天舉辦圓夢社會服務計畫成果展，展現特教生做公益一整年成果，修繕整理弱勢長輩受損房屋、粉刷油漆改善居住品質，...

UBA開打劉丞勳受矚目 健行科大籃球隊獲50萬培育球員

宏致電子股粉有限公司長期深耕社會公益，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，積極回饋社會，昨宏致電子再度展現對體育的支持...

前寶塚首席女星獲聘城市科大實習講師 分享職涯經驗

日本寶塚歌劇團前首席女星海乃美月，身兼冰見市觀光親善大使，城市科大商管學院聘請海乃美月擔任「冰見實習特任講師」，向學生分...

校園新鮮事／全國租稅達人賽 大仁科大奪冠

財政部「全國租稅達人爭霸賽」吸引54所大專院校、1683名學生參賽，大仁科技大學藥學系及社工系3名同學組隊，下足工夫研讀...

苗栗2私校 明年8月停招退場

教育部昨召開私立高級中等以上學校退場審議會，其中退審會委員認定高雄市新光高中已改善，解除專案輔導列管；但苗栗縣賢德工商、...

雲林大成商工財務惡化 監察院糾正國教署消極處置

監委說，教育部國教署對於大成商工長期未依規定報送預、決算書等會計報告至教育部備查，處置消極，使財務監督機制形同失靈，確有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。