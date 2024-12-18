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UBA開打劉丞勳受矚目 健行科大籃球隊獲50萬培育球員

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
宏致電子股粉有限公司長期深耕社會公益，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，積極回饋社會，昨宏致電子再度展現對體育的支持，捐贈新50萬元予健行科技大學籃球隊，用以支持球員培訓。圖／健行科大提供
宏致電子股粉有限公司長期深耕社會公益，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，積極回饋社會，昨宏致電子再度展現對體育的支持，捐贈新50萬元予健行科技大學籃球隊，用以支持球員培訓。圖／健行科大提供

宏致電子股粉有限公司長期深耕社會公益，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，積極回饋社會，昨宏致電子再度展現對體育的支持，捐贈新50萬元予健行科技大學籃球隊，用以支持球員培訓，現也是UBA大專籃球聯賽賽季期間，期盼球員們能在賽場上發光發熱。

宏致電子董事長袁万丁表示，身為學長他深知相較於國立學校，健行的資源相對匱乏。然而，在籃球隊教練劉孟竹的帶領下，健行籃球隊在紀律操守、做人和團隊合作方面仍然表現出色。人生成功的方程式在於知識、想法與態度三者相乘。期許大家未來能充分發揮運動員的精神，學習老師的做人做事態度，堅信在社會中必定能取得成就。

健行科大及籃球隊總教練對宏致電子表達誠摯感謝，感謝宏致電子對球隊的支持與投入。校方強調，籃球隊的培育與經營需要大量資源，期盼未來有更多企業共同參與，攜手投入運動人才的培養，推動學術與體育的多元發展。

健行科技大學籃球隊為UBA大專籃球聯賽的常勝軍，多年來培育出許多優秀籃球人才，值得一提的是，UBA第三階段預賽將於12月19日至22日在健行科大全新整修的籃球場盛大開打，備受矚目的球星劉丞勳，繼創下最快累積千分的紀錄後，本屆賽事將挑戰UBA累計最高得分紀錄，劉丞勳能否成功改寫紀錄，成為所有籃球迷關注的焦點。

宏致電子股粉有限公司長期深耕社會公益，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，積極回饋社會，昨宏致電子再度展現對體育的支持，捐贈新50萬元予健行科技大學籃球隊，用以支持球員培訓。圖／健行科大提供
宏致電子股粉有限公司長期深耕社會公益，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，積極回饋社會，昨宏致電子再度展現對體育的支持，捐贈新50萬元予健行科技大學籃球隊，用以支持球員培訓。圖／健行科大提供

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