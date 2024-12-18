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跨校藝術共創計畫 台東3高中職合作手工原木長凳

中央社／ 台北18日電

教育部推動國際與跨校藝術共創計畫，台東女中、台東高中、公東高工合作選修課程，分組完成6件手工原木長凳，並捐助給偏鄉使用，結合公益與手工藝學習。

教育部今天發布新聞稿，介紹台東3校的藝術共創計畫。這次營隊課程由台東女中美術班教師康毓庭主導、公東高工木工科主任羅正明擔任講師，並帶領木工科7名學生擔任小隊輔。

過程中各校學生發揮所長，木工科學生負責設計與結構組裝，運用塔接結構與木螺釘固定技術；美術班學生則以創意與視覺設計提升作品的藝術價值。

由3校學生分組合作完成的6件手工原木長凳創作，全數捐贈給台東縣友善關懷協會的偏鄉據點。羅正明表示，這次課程不僅考驗學生們結合設計與實務的能力，更讓學生在跨校與跨領域的合作中體驗到創作的成就感與社會回饋的意義。

偏鄉 台東

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