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IFBA國際交流暨餐飲大賽 花蓮玉里高中奪雙銀雙銅

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮玉里高中觀光科學生參加「IFBA國際交流暨餐飲大賽」，在托盤組、手沖咖啡組及傳統調酒組等3組競賽中，抱回雙銀、雙銅獎牌及8面優勝獎狀，校方讚許後山的孩子表現耀眼。

第一屆IFBA國際交流暨餐飲大賽日前在高雄圓山大飯店舉行，來自全球餐飲好手包括西班牙、馬來西亞、新加坡、印尼等地代表，與台灣選手交流較勁，爭取最佳榮譽。國內也有25所高中職、18所大專院校及職業組選手參與，共409人參賽。

玉里高中觀光科學生吳宇威在托盤組獲得銀牌，林聖佑則獲得銅牌。吳宇威國中九年級時期就選擇技藝班餐飲服務組課程，經由時間的累積訓練，此次競賽脫穎而出；林聖佑雖然從高一才開始接觸餐飲服務，憑藉不服輸的個性，訓練過程不辭辛苦不斷調整自己的缺失，最後成功贏得榮譽。

傳統調酒組林晏竹榮獲銀牌，李佳瑩獲得銅牌。2人每天放學都主動留校練習，李佳瑩還拿出自家特製紅肉李酒，調製出屬於家鄉味的酒品，令人驚豔；憑藉對調酒技巧的理解，以及對細節的精準掌握，在競賽中脫穎而出。

觀光科主任黃綉薰表示，獲得好成績除了孩子自身努力之外，教學團隊辛勤付出功不可沒。觀光科教師不僅在課堂內外細心指導學生，還利用假日及課餘時間，進行額外的專業訓練，無私地奉獻自己的時間與精力，幫助學生提升技能，為此次比賽的成功奠定基礎。

校長詹坤達特別感謝長庚醫療財團法人，長期贊助學生外出比賽經費，讓學生無後顧之憂，提升專業技能，也期許學生能有更多優異表現，讓玉里高中成為最耀眼的社區高中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

技職 花蓮 調酒

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