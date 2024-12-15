校園新鮮事／全國租稅達人賽 大仁科大奪冠

財政部「全國租稅達人爭霸賽」吸引54所大專院校、1683名學生參賽，大仁科技大學藥學系及社工系3名同學組隊，下足工夫研讀稅法，非商管背景竟拿下第一名，出乎大家意料！

大仁科技大學藥學系一年級林嘉敏及社工系一年級梁玉倫、辛采臻組隊參加租稅達人競賽，原本只想拿參加獎禮券，沒想到過關斬將拿冠軍。

三人沒有商科背景，為比賽做足功課，10月初賽過關後晉級決賽，現場要拚手速及反應力，還有題庫中沒有的隱形題。林嘉敏說，三人分工讀完題庫，過程她找出法條，並理解法條的規範脈絡，做足滿滿筆記。梁玉倫則善用軟體將筆記變成語音檔，利用打工時間聽。辛采臻說，熟讀題庫、認識稅法，都是以前不常接觸的事，賽後發現稅法其實與生活息息相關。

準備比賽期間正值期中考，三人一考完試就利用假日讀題庫，林嘉敏說，比賽當天準備到凌晨2點，睡到5點又起來繼續讀，真的很緊張。

南區國稅局屏東分局長簡清源特別到學校貼紅榜，指學生的表現讓人驚豔，400題題庫包含各項稅目，國稅局人員也不見得都答對。大仁科大校長郭代璜說，學校鼓勵學生跨領域思考、學習，稅法與生活相關，藥師、社工師日後開業也要懂稅法，未來學校考慮將稅法相關課程也納入通識教育。