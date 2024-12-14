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苗栗2私校 明年8月停招退場

聯合報／ 記者許維寧郭韋綺胡蓬生吳傑沐／連線報導
苗栗縣賢德工商、育民工家則是改善期屆滿仍未獲免除專輔，依法將於114學年、明年8月起停招。圖為賢德工商。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣賢德工商、育民工家則是改善期屆滿仍未獲免除專輔，依法將於114學年、明年8月起停招。圖為賢德工商。記者吳傑沐／攝影

教育部昨召開私立高級中等以上學校退場審議會，其中退審會委員認定高雄市新光高中已改善，解除專案輔導列管；但苗栗縣賢德工商、育民工家則改善期屆滿仍未獲免除專輔，依法將於一一四學年、明年八月起停招。

苗栗市育民工家早在二年多前就已公開表態，將朝開發養生村、長照機構的方向轉型，校方強調師生工作權和受教權都會受充分保障；通霄鎮賢德工商前校長李培中則說，受少子化影響，學校退場趨勢已難以挽回，但之前沒聽說董事會在退場後有其他未來規畫。

育民工家在一九六九年，由曾任省議會副議長的魏綸洲在苗栗市創辦，迄今逾半世紀，以往曾設汽車、資訊、電子、餐飲管理、觀光事業、幼兒保育、時尚造型等科，近年受少子化影響學生來源，但日夜間部仍設汽車、餐飲、觀光、時尚等科。

育民工家董事會規畫未來將朝養生村、長照機構方向開發轉型，原有的教職員工，董事會強調都會尊重他們的意願，屆齡者可安排退休，如願留下來，在養生村營運前會先成立社福基金會，讓留下人員在過渡期的工作權不受影響。

李培中表示，董事會為了止損，在確定要「熄燈」後，去年三月間申請停招獲教育部同意，八月開學前將升上二、三年級的汽修科學生轉介到竹南中興工商及大甲致用工商，餐飲科學生則轉至龍德家商，僅留部分教職員工看守及協助活動辦理。

對於成功解列專輔，新光高中校長陳祈富說，感謝董事會，兩年來總共投入八六五○萬元，改善財務狀況，解除專輔後，將持續聘請更專業合格老師任教。解除專輔後首要任務是全力拚招生，有信心重振旗鼓。

苗栗市 長照

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