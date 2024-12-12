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新北30位技職青年大使赴美 學生自己設計課程大秀專業
新北市教育局今年從近萬名學子選拔30位技職青年大使，補助超過300萬，在12月2日13日赴美國喬治亞州亞特蘭大及德州休士頓、達拉斯等城市見學。 新北高工學生洪齊懌自行設計課程，並現場教授焊接技術，讓他深刻感受到提升溝通能力的重要性。
教育局指出，為推動技職教育國際化，補助逾300萬促成「新北國際技職青年大使」赴海外見學計畫。此次參訪新北市姊妹校FCS Innovation Academy、喬治亞理工學院及Chick-fil-A Support Center，並在德州進行市政拜會及新創企業觀摩。
擔任總領隊的教育局副局長劉明超說，新北市技術型高中學生帶著專業走出教室，用行動展現技職教育的力量。不僅學習用專業展現能力，並向國外長者傳遞溫暖、分享專業知識，讓世界看見台灣高中生的無限可能。
新北高工洪齊懌說，他在美國高中課堂分享專業，自行設計課程，現場教授焊接技術，並指導當地學生產出作品。洪表示，看見學生熱情提問、積極討論，，展現出對知識的渴望，也在課堂結束見證美國學生完成作品的成就感，讓他深刻感受到提升溝通能力的重要性。
樟樹國際實中邵婕瑀，利用技職專業，設計適合高齡者操作的桌遊。在養老院與長者交流時，她運用專業知識分享實用技巧，與長者互動並刺激學習。復興商工林鼎謙則在美國Richardson市政廳，用全英文倡議全球重視永續議題，並與現任市長Bruce Arfsten、前市長Joe及市議員雙向交流，探討節能減碳與綠色生活。
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