雲林大成商工財務惡化 監察院糾正國教署消極處置

監委說，教育部國教署對於大成商工長期未依規定報送預、決算書等會計報告至教育部備查，處置消極，使財務監督機制形同失靈，確有怠失，監察院今天糾正教育部國教署。

雲林大成商工財務惡化，教育部10月召開私校退審會，將大成商工認定為專案輔導學校，依退場條例給予改善期限2年。

監察院教育及文化委員會今天通過監察委員賴鼎銘提出調查報告，並糾正教育部國教署，請教育部督促所屬積極檢討改進。

監察院透過新聞稿表示，教育部國民及學前教育署對於大成商工長期未依私立學校法規定將預、決算書等會計報告報送教育部備查，處置消極，使校方得以逃避盤點檢視財務狀況，國教署也無從掌握校方實際財務狀況，財務監督機制形同失靈，確實有怠失。

監委說，國教署雖在民國104年、105年、107年、109年及111年委請會計師查核大成商工共10年財務狀況，但根據最近一次查核報告顯示，大成商工仍有20多項缺失尚未改善，且部分缺失一再發生，相關監管機制有待強化。

監委表示，隨少子女化趨勢衝擊，部分私立高中職恐將面臨經營危機，且部分學校積欠教師薪資、違法影響師生權益等爭議不斷，針對校務運作及財務狀況潛在風險較高的學校，如何即時檢視監督並適時輔導協助，掌握機先以防患未然，亟待國教署研謀因應與改善方式。

監委說，大成商工歷來違法侵害教師工作權益等問題層出不窮，例如107年強迫部分教師退休、離職；112年因沒有完成薪資協議而積欠教師薪資等。國教署雖曾以停止部分招生、依教師待遇條例裁罰大成商工，但似乎無法確實有效整頓並促使改善，國教署應持續關注並輔導該校，以保障師生權益。