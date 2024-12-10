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中正高工與成功大學簽MOU 合作應對氣候變遷挑戰

中央社／ 高雄10日電

高雄市立中正高工冷凍空調科與國立成功大學建築學系建築與氣候研究室（BCLab）正式簽署合作備忘錄（MOU），宣示將在都市熱島觀測、AIoT電路板開發與節能技術應用深化合作。

簽署儀式昨天在中正高工舉行，由冷凍科主任王祥宇籌劃，成功大學建築學系教授林子平、中正高工校長張簡玲娟共同主持簽署。王祥宇強調，合作將技術研究與學生教育結合，展現技職與學術間相互合作。

高雄市教育局今天透過新聞稿指出，2校合作結合成功大學BCLab的都市熱島效應研究及中正高工冷凍空調科的實務技術，透過布設34個高雄市溫濕度監測點，以大數據與地理資訊系統（GIS）技術進行分析，提出解決都市中心與郊區的都市熱島效應問題。

張簡玲娟表示，2校合作將為技職教育注入創新能量，讓學生得以在高中階段提早接觸科技前沿技術，並與國際研究接軌；與成功大學建築學系攜手合作，透過高等教育與技職教育大手攜小手，共同推動AIoT技術與SDGs永續發展活動。

教育局指出，此次MOU簽署，不僅展現2校在專業技術和學術研究上的深厚實力，更跨學術與技職的創新合作模式。成大的都市熱島效應觀測專業與中正高工的技術應用相結合，讓學生們實地參與實務研究，培育新世代人才。

此外，中正高工學生並將與成大BCLab合作專題計畫，在學術、實務中磨練技能，提升職場競爭力。

MOU 建築 成功大學 氣候變遷

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