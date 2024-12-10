影／樹德科大表藝系2025春季展演 首創原創音樂劇

樹德科技大學設計學院表演藝術系2025年春季展演首創音樂劇「牠們說，阮兜彼個」，該劇向劇作家購入音樂劇版權，動員上百名學生演員，校方團隊遠赴紐約取經，培養劇場及舞台人員，業界學長姐也返校支援幕後工作，堪稱大製作，全劇100分鐘，明年3月在大東文化藝術中心售票演出。

劇作家許正平表示，這齣劇以高雄城市為背景，描述人類和動物之間產生的羈絆，嘗試原創文本和和多元歌曲類型音樂劇，以城市動物的視角和打造奇幻的平行時空，從牠們的眼光觀察人類的糾葛，也有許多與當下生活、議題連結，希望幫助學生演唱更有切身之感，從而發掘新一代戲劇人的表演風格。

導演陳盈達說，這是第一次和學生合作，從表演歌唱、幕前幕後到樂隊都是由學生共同完成，他很自信說沒有一間學校可以完成這樣的製作，全台獨一無二，甚至是媲美業界的製作，這齣劇透過動物的眼睛，了解愛、珍惜、離別、遺憾，擁抱彼此。

該劇製作人王維銘表示，這齣劇籌備超過10個月，投入上百萬元製作費，是過去絕無僅有的大製作，學生在排練中經歷挫折又突破自我、互相扶持，業界學長姐加入該劇支援幕後、舞監、燈光等，都讓他很感動，也希望透過這個動人的原創音樂劇，讓人們有所反思。

校長王昭雄指出，今年表藝系跳脫百老匯以原創音樂劇形式呈現，結合歌唱、舞蹈、戲劇及音樂劇元素，現場樂團編制也是難得一見，希望大家可以進劇場看音樂劇，感受學生與角色在故事中成長的旅程。

擔綱台語饒舌演員龔維申飾演一隻流浪狗，他說從小在台語家庭長大，劇作家這次把台語寫進去，讓他覺得很好發揮，但他也下足功夫努力練唱，對於自己表現，他自信打了100分，希望大家可以來看他表演。

樹德科大表示，該劇明年3月14、15日在大東文化藝術中心售票演出，已開始售票，相關資訊可追蹤表演藝術系IG、臉書帳號。