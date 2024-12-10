新竹光復高中2學生奪全國技藝優勝 獲車廠聘用

全國高中技藝競賽日前舉行，新竹市光復高中汽車科徐承暘、陳柏元分別獲汽車修護組優勝第15名、汽車噴漆組第8名，2人均獲得知名車廠聘用，明年即可進入職場工作。

新竹光復高中今天舉辦記者會指出，113學年度全國高級中等學校技藝競賽之工業類汽車修護職種，全國約有40所公私立學校、50名選手參賽。

徐承暘向中央社記者表示，家人鼓勵軍旅生涯較穩定，所以國中畢業時選讀中正預校，但入學後發現不適應，決定休學。因從小對汽車電系組件有興趣，加上喜歡動手做，決定轉至光復高中汽車科就讀。

在取得全國技藝競賽優勝成績後，徐承暘獲得知名進口車車廠聘用。他說，希望未來能白天工作，晚上到大學進修，持續在汽修領域精進、學以致用。

陳柏元受訪表示，原想跟哥哥一樣唸電機科，但父親認為汽修更適合他，因此進入光復高中汽車科就讀，此次不僅獲全國優勝，並已獲知名車廠聘用，阿嬤開心向親朋好友、左鄰右舍分享喜悅。

光復高中校長李詩慶受訪表示，汽車科強調動手實作能力訓練，因有多個車廠支持協助，讓選手可以實際操作、精進技術，他鼓勵2名獲獎學生要將此次成就作為未來前進動力。

1名知名車廠教育訓練人員接受媒體聯訪說，該公司與桃竹地區多間學校有產學合作，提供業師授課，或讓學生到車廠實作訓練，除了可協助學生對汽車技術更精進，也幫助公司獲得更多技術人才。