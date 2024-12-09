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全國高中商業技藝競賽成績出爐 中壢高商4選手摘金手獎、囊括2全國第一

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
全國高中商業類技藝競賽成績日前揭曉，桃園市中壢高商有4名參賽選手摘下金手獎殊榮。圖／桃園市教育局提供
全國高中商業類技藝競賽成績日前揭曉，桃園市中壢高商有4名參賽選手摘下金手獎殊榮。圖／桃園市教育局提供

全國高中商業類技藝競賽成績日前揭曉，桃園市中壢高商4名參賽選手摘下金手獎殊榮，並囊括2座全國第一。校長鄒岳廷說，老師們不分平假日，日復一日陪伴選手練習，實在令人佩服，學生們在訓練的過程中也不斷挑戰自己，鼓勵孩子們在人生舞台上都可持續發光發熱。

這次比賽，全台共有137所學校、511位選手參賽共同角逐8個職種的金手獎，中壢高商此次在網頁設計、商業簡報、程式設計、會計資訊等項目中奪佳績。

在網頁設計項目獲全國第一的劉又瑄表示，在長時間集訓過程中，總是不斷思考如何精進網站程式寫法，鍛鍊美感與設計的眼界，經過與指導老師來回不斷的討論與檢討，如願獲得佳績，不僅是對自己一直以來的努力肯定，更是人生中很重要的成長養分。

獲商業簡報全國第一名的翁嘉妤說，最初是因好奇心嘗試參加校內初賽，在指導老師鼓勵下，踏上了金手之路，集訓期間，在學業和課外訓練的雙重壓力下堅持到最後，她直言不會忘記這段經歷，會一直相信自己，勇敢迎接挑戰。

獲程式設計金手獎的卓倉模表示，這次比賽讓他在邏輯思考能力及面對壓力時，學會如何冷靜解決問題，不僅開拓眼界，也了解程式設計的更多面向。

得到會計資訊金手獎的邱鈺程表示，在這段時間裡，自己學會如何面對挑戰，在困難面前不輕易放棄，每一次的努力，都讓自己更接近目標，也感謝老師從早到晚的陪伴，讓他備感溫暖，有繼續努力下去的信心。

人生 壓力

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