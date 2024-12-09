快訊

內湖母女遭騙1200萬還被「冷嘲熱諷」 受理員警記大過函送地檢署

尹錫悅遭限制出境！南韓反腐機構證實：已下令

生子拿美國籍恐沒了！ 川普上全第1天就終止「出生公民權」

全國高級中等學校學生技藝競賽捷報 苗農奪10座金手獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗農工在全國高級中等學校學生技藝競賽獲10座金手、9項優勝、3團體佳績，校方今天表揚。圖／國立苗栗農工提供
苗栗農工在全國高級中等學校學生技藝競賽獲10座金手、9項優勝、3團體佳績，校方今天表揚。圖／國立苗栗農工提供

教育部全國高級中等學校學生技藝競賽日前揭曉，國立苗栗農工獲10座金手、9項優勝、3團體佳績，生物產業機電科古庭齊更奪下金手獎第1名，相當難能可貴，師生引以為傲。

苗栗農工今天表揚參加全國技藝賽獲獎學生，其中，古庭齊從小對機械和電子充滿興趣，經常拆裝家中的物品，探索內部構造及如何運作，高一開始他接受技藝競賽訓練，每天不斷練習，科主任鄭安邦、老師洪瑞呈指導下，勇獲全國第1名。

古庭齊同班同學林封則是對自動化工程充滿好奇與興趣，因此選擇加入生物產業機電科，也榮獲第2名金手獎，兩2好成績，使得生物產業機電科拿下團體全國第1名。

此外，森林科奪得全國團體第1，其中，學生范純昊以測量和樹木識別的精準技術，獲第2名金手獎；吳宇凡憑藉穩定操作與冷靜應對獲得第3名金手獎；李尚珉則以紮實基礎技藝拿下第4名金手獎。

范純昊表示，參加技藝競賽準備過程，反覆練習理論與操作細節，雖然在訓練後期陷入倦怠，甚至有放棄的念頭，但在隊友、家人與的支持下，找回動力繼續努力前進，每天進行做畦與嫁接等重複練習，雖然辛苦，卻是難忘的回憶，不僅體能增強，也深刻體會到團隊合作的重要性。

吳宇凡說，比賽育苗技術時鋤頭連續壞掉兩次，還好立刻排解問題，在比賽結束後，評審特別誇讚好的選手也要具備修理器具的能力，讓他印象深刻，也很開心獲得讚賞。

另，金手獎第3名畜產保健科張暄翎畜產保健職種、電機科廖德金室內配線職種，化工科林俊賢化驗職種；第5名食品加工科賴怡蓁食品加工職種、家政科陳鈺欣飾品製作職種。

苗農校長張世波說，全國技藝競賽是年度大事，展現高級中等教育階段3年的技能學習成果外，也有助於選手的生涯規畫探索、自我能力追求及提升，專業實力將來都會成為職場目標人才。

技職 教育部 職場

延伸閱讀

瑞芳高工建築製圖獲金手獎冠軍 3年連摘五金手

花蓮高農參加全國技藝競賽 囊括4金手7優勝成績超亮眼

全國技藝競賽落幕 僑泰高中獲獎數連3年私校第一

全國高中商業類技藝競賽 511人爭73座金手獎

相關新聞

全國高級中等學校學生技藝競賽捷報 苗農奪10座金手獎

教育部全國高級中等學校學生技藝競賽日前揭曉，國立苗栗農工獲10座金手、9項優勝、3團體佳績，生物產業機電科古庭齊更奪下金...

總統點名表揚台灣之光嘉工學生 再奪全國工藝競賽機器手臂技術冠軍

國慶日，賴清德總統點名表揚嘉工第47屆國際技能競賽家具木工金牌選國手蔡昀融，是台灣之光；日前嘉工電機科選手吳尚霖、涂展維...

跌破4萬人…明年技專甄選名額 創10年新低

技專招聯會昨公布一一四學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章，明年技專甄選入學招生名額跌破四萬人，創下十...

全國技藝競賽落幕 僑泰高中獲獎數連3年私校第一

全國高中技藝競賽落幕，僑泰高中共獲5金手、11優勝，另獲美顏團體獎第二名、幼兒教具製作團體獎第四名，得獎數連3年名列全國...

只剩3.6萬！技專甄選入學招生名額10年新低 招聯會：將下降到117年

技專招聯會今日公布114學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章，今年技專甄選入學共計36421個名額，創...

全國工業技藝競賽出爐 新北奪5項第一名、包辦62獎項

113學年度全國工業類技藝競賽結果出爐，新北市選手在全台970名選手競爭下，獲5項第一名，包辦29金手33優勝，共計62...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。