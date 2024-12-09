全國高級中等學校學生技藝競賽捷報 苗農奪10座金手獎

教育部全國高級中等學校學生技藝競賽日前揭曉，國立苗栗農工獲10座金手、9項優勝、3團體佳績，生物產業機電科古庭齊更奪下金手獎第1名，相當難能可貴，師生引以為傲。

苗栗農工今天表揚參加全國技藝賽獲獎學生，其中，古庭齊從小對機械和電子充滿興趣，經常拆裝家中的物品，探索內部構造及如何運作，高一開始他接受技藝競賽訓練，每天不斷練習，科主任鄭安邦、老師洪瑞呈指導下，勇獲全國第1名。

古庭齊同班同學林封則是對自動化工程充滿好奇與興趣，因此選擇加入生物產業機電科，也榮獲第2名金手獎，兩2好成績，使得生物產業機電科拿下團體全國第1名。

此外，森林科奪得全國團體第1，其中，學生范純昊以測量和樹木識別的精準技術，獲第2名金手獎；吳宇凡憑藉穩定操作與冷靜應對獲得第3名金手獎；李尚珉則以紮實基礎技藝拿下第4名金手獎。

范純昊表示，參加技藝競賽準備過程，反覆練習理論與操作細節，雖然在訓練後期陷入倦怠，甚至有放棄的念頭，但在隊友、家人與的支持下，找回動力繼續努力前進，每天進行做畦與嫁接等重複練習，雖然辛苦，卻是難忘的回憶，不僅體能增強，也深刻體會到團隊合作的重要性。

吳宇凡說，比賽育苗技術時鋤頭連續壞掉兩次，還好立刻排解問題，在比賽結束後，評審特別誇讚好的選手也要具備修理器具的能力，讓他印象深刻，也很開心獲得讚賞。

另，金手獎第3名畜產保健科張暄翎畜產保健職種、電機科廖德金室內配線職種，化工科林俊賢化驗職種；第5名食品加工科賴怡蓁食品加工職種、家政科陳鈺欣飾品製作職種。

苗農校長張世波說，全國技藝競賽是年度大事，展現高級中等教育階段3年的技能學習成果外，也有助於選手的生涯規畫探索、自我能力追求及提升，專業實力將來都會成為職場目標人才。