總統點名表揚台灣之光嘉工學生 再奪全國工藝競賽機器手臂技術冠軍

國慶日，賴清德總統點名表揚嘉工第47屆國際技能競賽家具木工金牌選國手蔡昀融，是台灣之光；日前嘉工電機科選手吳尚霖、涂展維，參加全國高級中等學校學生工藝類「機器手臂技術」競賽，選用國產上銀科技產品，榮獲第1名金手獎，去年嘉工也奪冠。

去年全國高級中等學校工業類技藝競賽「機器手臂技術」，在嘉工舉行，參賽學生用日製機器手臂奪冠，被認為有主場優勢，今年場地換成台中高工，嘉工學生改用國產嘉義縣大埔美產業園區設廠的上銀科技機器手臂，再蟬聯第1名。

全國高級中等學校學生工業類技藝競賽上月29日頒獎，「機器手臂技術」共35隊學校，70名選手參賽。機器手臂有日系及台灣廠牌上銀科技等4家供選擇，嘉工電機科選手吳尚霖、涂展維使用上銀科技機器手臂，他們5月培訓，持續逾半年努力，他們說，學習「先苦後甘」，遇問題請教老師與上銀技術人員，軟體程式編碼不斷重構、反覆練習，進行模擬賽，驗證學習內容。

電機科主任陳敏雄說，學生奪冠主因，在上銀科技捐贈設備到位，技術人員提供指導，指導教師利用假日、夜間，不斷指導出題，學生用心勤練，遇問題請教解決，比賽評審項目在練習範圍，讓學生能夠發揮所學。

上銀科技與嘉工合作從去年承辦工科競賽開始，當時總召院長鄭慶民與台灣智慧自動化與機器人協會催生「機器手臂技術」職類，因應工業4.0、自動化與智慧製造，為了讓學生所學符合世界潮流，上銀科技提供機器手臂設備，嘉工校長陳瑞洲、實習主任黃建昭與電機科主任陳敏雄，承辦首屆「機器手臂技術」競賽。