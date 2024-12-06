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從小自學種植花草 花蓮高農簡廷叡奪園藝金手獎

中央社／ 花蓮縣6日電

國立花蓮高農參加全國技藝競賽拿下4金手7優獎佳績，金手獎得主、園藝科學生簡廷叡從小就喜歡種植，也會存錢買植物，還自學種蘭花跟鹿角蕨，在家中頂樓打造小花園。

花蓮高農參加今年全國農業類科技藝競賽，9科別各派出2名選手參賽，拿回4金手獎及7項優勝，其中農業經營職種學生陳鉉澕、謝展翔分別拿下個人金手獎第1名跟優勝第6名，還獲團體職組總成績全國第1名，表現最亮眼。

農業經營職種指導老師邱美雲分享，陳鉉澕個性沉穩，但較斯文，原本擔心連鋤頭都拿不穩，但他克服較不擅長的實作，拿下金手獎第1名。謝展翔有務農背景，實作發揮較穩定，也能靜下心解題，展現很高的抗壓力。

謝展翔分享，假日會跟父親到壽豐鄉樹湖社區種植柑橘及酪梨，果園約有3甲大，會將課堂所學帶回跟父親討論，成功在維持相同效果的前提，減少施肥用量，替家裡省下不少成本。

簡廷叡拿下園藝職種個人金手獎第5名，他說，家裡經營機車維修廠，他從小卻獨愛植物，國小就會存錢買植物，曾花新台幣2000多元買多肉植物熊童子，現在家裡頂樓堆滿他的植物寶貝，蘭花、鹿角蕨種植都很拿手。同班同學梁牧成則拿下造園景觀職種個人金手獎第4名。

森林科學生黃軍淇從小就跟著父母參加大農大富森林園區螢火蟲季導覽，因此對生態調查、野生動物保育很有興趣，特別關注外來種入侵狀況，這次拿下森林職種優勝第7名，未來想投入野生動物保育的工作。

另外，賽前被看好拿下金手獎的食品加工科學生劉苡瑄，比賽時發生切到手失誤，整體分數被扣30分，最後獲優勝第10名成績。

劉苡瑄說，因為怕刀、怕火所以選擇食品加工科，沒注意到比賽提供的刀子很利，一開賽就失誤切到手，確實有點遺憾，也藉這經驗告訴學弟妹，平時要訓練使用不同鋒利程度的刀子，減少比賽失誤。

國立花農獲獎項目還有畜保科學生劉嘉翔獲畜產保健職種個人優勝第8名；食品加工科學生盧玟伶獲食品加工職種個人優勝第13名、詹雅甯獲食品檢驗分析職種個人優勝第16名。

園藝科 科學 頂樓

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