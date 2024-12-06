跌破4萬人 明年技專甄選名額 創10年新低

新北市教育局打造全國技術型高中唯一創意點心研發中心，昨(3)日於淡水商工正式揭牌啟用，新北市首創「技術型高級中等學校打造頂尖群科計畫」，3年內投資8千萬支持8所學校特色科別，成為全國頂尖群科，透過「創意點心研發中心」，每年研發具新北特色的頂級甜點，將甜點在地化，不僅為學生創造更多元和先進的學習環境，也提供更多就業機會，進一步強化餐飲管理科學生點心製作專業技能。

2024-12-04 18:20