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跌破4萬人 明年技專甄選名額 創10年新低
技專招聯會昨公布一一四學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章，明年技專甄選入學招生名額跌破四萬人，創下十年來新低。技專招聯會執行長段裘慶指出，受少子女化影響，預計核定名額將一路下降至一一七學年度。
根據招生簡章，四技二專甄選入學「青年儲蓄帳戶組」與「一般組」分別提供九十三個、三萬六千三百二十八個招生名額，共計三萬六千四百二十一個名額。
此外，半導體產業夯，一一四學年度技專甄選入學提供六百三十二名半導體、ＡＩ、機械領域系所擴充招生名額，將納入四技二專甄選入學一般組名額。
技專招聯會提醒，一一四學年度起四技二專甄選入學有項試務作業變革，包含一般組第一階段篩選倍率方式改變，及第二階段統測成績加權變動。
另外一一四學年度四技二專日間部聯合登記分發入學，共計有六十八校、兩千三百一十七個系科組、學程，預定招收一般生九千六百四十八名，其中包含資通人才擴充名額卅七名，並由各校系科組、學程，自行訂定統測各科目成績採計權重。
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