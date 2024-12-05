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全國高中商業類技藝競賽 511人爭73座金手獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑上午到場祝賀全國141校共511位選手獲得「金手獎」及優勝的選手。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑上午到場祝賀全國141校共511位選手獲得「金手獎」及優勝的選手。圖／基隆市政府提供

113學年度「全國高級中等學校學生商業類技藝競賽」，經3天的競爭今天在國立基隆商工落幕，市長謝國樑上午到場祝賀全國141校共511位選手獲得「金手獎」及優勝的選手。這次不少作品潛藏商機，創意無限。

在基商舉辦的全國高中商業類技藝競賽，今年以「Infinity-商基無限」作為主題，配合108課綱，以無窮潛能、創造商機為主題，在競賽中爭取好成績。競賽包含平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文等8個職種，由基隆商工提供各校競技舞台發揮。

市長謝國樑、議長童子瑋都有到場，謝國樑說，肯定基隆商工長期以來培養許多學子一技之長，未來市府也會持續與基商合作，包括引進柏克萊大學課程及籃球培育等。

此次共137所學校參與、511位選手角逐73座金手獎及151座優勝，共計224座獎項，愛爾麗集團、聯力工業、廣田資訊、毅太企業、台灣克麗貿易、中華民國會計師公會等知名企業參與產學媒合。

教育部國教署表示，競賽聘請國立台灣師範大學設計學系教授林俊良命題及評判會總召集人，透過學術科測驗瞭解各校選手經由師長長期培訓後的知識及技能的學習情形。

新北市立三重商工學生劉馥嘉拿到商業簡報第22名，她說為準備比賽花了很大的心力，包括讀書及鑽研簡報製作技巧等熟練技術，心態也要調整。

桃園市新興高中學生郝書妘指出商業簡報第23名，她說準備過程同時要兼顧乙級檢定、校內模擬考試等，真的很不容易。

市長謝國樑上午到場祝賀全國141校共511位選手獲得「金手獎」及優勝的選手。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑上午到場祝賀全國141校共511位選手獲得「金手獎」及優勝的選手。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑上午到場祝賀全國141校共511位選手獲得「金手獎」及優勝的選手。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑上午到場祝賀全國141校共511位選手獲得「金手獎」及優勝的選手。圖／基隆市政府提供

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