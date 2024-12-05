只剩3.6萬！技專甄選入學招生名額10年新低 招聯會：將下降到117年

技專招聯會今日公布114學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章，今年技專甄選入學共計36421個名額，創下10年來新低。對此，技專招聯會執行長段裘慶指出，受少子女化影響，預計核定名額將一路下降至117學年度。

招生簡章指出，四技二專甄選入學「青年儲蓄帳戶組」與「一般組」分別提供93個、36328個招生名額，共計36421個名額，比去年度40109個更為減少。其中，「青儲組」有18校78個系科組、學程提供93個招生名額；「一般組」則由121校2714個系科組、學程提供36328個招生名額。

段裘慶今受訪表示，技專招生不敵少子女化影響，所以教育部每年核定的招生名額也逐年下降，依照教育部統計的在校人數來推估，招生名額會一路降至117學年度，至於每年的下降幅度，就要視當年度的情況而定。

段裘慶也說，觀察教育部每年核定的名額，下降幅度其實都低於學生實際減少的幅度，旨在提供給學生更多的選擇機會。

此外，半導體產業夯，114學年度技專甄選入學也提供632名半導體、AI、機械領域系所擴充招生名額（含210名資安人才招生名額），將納入四技二專甄選入學一般組名額。

技專招聯會提醒，參加四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生的考生，須參加四技二專統測，並取得測驗成績。而114學年度起四技二專甄選入學有項試務作業變革，包含一般組第一階段篩選倍率方式改變，以及第二階段統測成績加權變動。

至於四技二專日間部聯合登記分發入學方面，技專招聯會指出，114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學，共計有68校、2317系科組、學程，預定招收一般生9648名，其中包含含資通人才擴充名額37名，由各校系科組、學程，自行訂定統測各科目成績採計權重，國文、英文、數學三個共同科目，權重為1至2倍之間，權重級距0.25，專業科目（一）、專業科目（二）權重為2至3倍之間，權重級距0.25，各校系科組、學程的科目成績權重，可於招生簡章查詢。