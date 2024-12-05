全國工業技藝競賽出爐 新北奪5項第一名、包辦62獎項
113學年度全國工業類技藝競賽結果出爐，新北市選手在全台970名選手競爭下，獲5項第一名，包辦29金手33優勝，共計62獎項，其中新北高工為本次最大贏家，獲得8個金手獎及9個優勝。
新北教育局表示，新北推動金手培訓計畫，規畫三級培訓及6種技職競賽人才培育機制，打造全國技藝技能競賽奪金戰隊，其中機器人職種是台灣護國神山半導體、AI及物聯網的核心技術，新北市從2021年起開始納入金手重點培訓項目，並四度奪下冠軍。
獲今年機器人職種第1名的樟樹國際實中學生吳俊銘、林鑠亦皆表示，感謝市府辦金手培訓及模擬賽，培養他們堅持不放棄的精神，有老師及學長一路上的指導及陪伴，而有繼續前行挑戰的勇氣。
今年資訊類電腦修護職類，新北也取得三連霸，其中新北高工為此類職種常勝軍。新北高工邱世勛分享，從高一便開始參加相關競賽，即使過去兩年未能晉級，但仍獲取許多寶貴經驗，這次能得第1名主因，除仰賴平時大量練習，以及老師李宏傑的指導。
而建築製圖為瑞芳高工建築科的頂尖強項，分別在2022、2024年拿下第一名；獲第一名的瑞芳高工林誼晴當初對畫畫充滿興趣，曾遇到挫折一度想放棄，幸好有老師劉若蘋及建築科其他老師耐心教導，靠著師長們的支持鼓勵奪冠。
獲汽車修護第一名的三重商工林敬淳表示，回想起自己進入決賽時，因現場發生小失誤而感到慌張，還好老師平日的提醒猶言在耳，要先穩住心情再謹慎下一步動作，今日才能有如此成就。
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