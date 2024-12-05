快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

四技二專甄選入學名額跌破4萬 創近10年新低

中央社／ 台北5日電
圖為教室示意圖。圖/ingimage
圖為教室示意圖。圖/ingimage

114學年四技二專甄選入學簡章今天公告，設「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」並採分組招生，合計提供3萬6421個名額，比113學年（4萬109個名額）減少，創近10年新低。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章於今天起上網公告並提供下載查詢，今年12月12日發售紙本簡章，招生簡章各為工本費新台幣70元，考生可至技專校院招生委員會聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。

要報名114學年四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學的考生，須先參加114學年四技二專統一入學測驗，並取得測驗成績。

根據技專招聯會資料顯示，114學年四技二專甄選入學採分組招生，設有「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」，青年儲蓄帳戶組有18校提供93個名額，一般組有121校提供3萬6328個名額，合計3萬6421個名額，比113學年（4萬109個名額）減少，創近10年新低。

配合教育部推動行政院培育數位人才的目標，114學年四技二專甄選入學提供半導體、AI、機械領域擴充名額632名（含210名資安人才名額），並納入一般組招生；另外，國立科技校院部份系科（組）、學程提撥「低收或中低收入戶考生」招生名額，以保障弱勢學生升學權益。

技專招聯會表示，114學年四技二專日間部聯合登記分發入學有68校、2317系科（組）或學程參與招生，預定招收一般生9648名（含資通人才擴充名額37名），由各校系科（組）、學程自訂四技二專統一入學測驗各科成績採計權重。

半導體 學測 青年

延伸閱讀

學團指科大招收普高生比例失衡 教部重申名額沒增

學團憂心科大招收普高生比例失衡 盼高職升學更公平

傳科大爭取四技申請入學開放續招 教部：不可行

科大普高生名額占比高台科大達三成 教團批技職崩壞

相關新聞

全國工業技藝競賽出爐 新北奪5項第一名、包辦62獎項

113學年度全國工業類技藝競賽結果出爐，新北市選手在全台970名選手競爭下，獲5項第一名，包辦29金手33優勝，共計62...

打造味蕾天堂 新北淡水商工創意點心研發中心啟用

新北市教育局打造全國技術型高中唯一創意點心研發中心，昨(3)日於淡水商工正式揭牌啟用，新北市首創「技術型高級中等學校打造頂尖群科計畫」，3年內投資8千萬支持8所學校特色科別，成為全國頂尖群科，透過「創意點心研發中心」，每年研發具新北特色的頂級甜點，將甜點在地化，不僅為學生創造更多元和先進的學習環境，也提供更多就業機會，進一步強化餐飲管理科學生點心製作專業技能。

解決桃園復興斷電問題 健行科大合作建置太陽能板

為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高...

雄工與日本明石高專簽MOU 增專業與國際交流

高雄高工與日本兵庫縣國立明石工業高等專門學校上月簽訂合作備忘錄，將拓展專業領域交流與國際視野；明石高專並捐21萬日圓協助...

明新科大辦海洋廢棄物利用活動 牡蠣殼變身擴香石

竹縣明新科技大學今天說，為重新利用海洋廢棄物，日前邀民眾與師生改造牡蠣殼作為實用的擴香石，變身工藝品，盼傳遞減少海洋廢棄...

技職教育研討會談AI 劉和然曝：收文情並茂慶生文就是AI寫的

新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」，邀南韓學校來台流，副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。