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打造味蕾天堂 新北淡水商工創意點心研發中心啟用

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市教育局打造全國技術型高中唯一創意點心研發中心於淡水商工正式揭牌啟用，為學生創造更多元和先進的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市教育局打造全國技術型高中唯一創意點心研發中心於淡水商工正式揭牌啟用，為學生創造更多元和先進的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市教育局打造全國技術型高中唯一創意點心研發中心，昨(3)日於淡水商工正式揭牌啟用，新北市首創「技術型高級中等學校打造頂尖群科計畫」，3年內投資8千萬支持8所學校特色科別，成為全國頂尖群科，透過「創意點心研發中心」，每年研發具新北特色的頂級甜點，將甜點在地化，不僅為學生創造更多元和先進的學習環境，也提供更多就業機會，進一步強化餐飲管理科學生點心製作專業技能。

餐飲科三年級鄭竹妘同學分享，自己非常喜歡製作漂亮又美味的甜點，每種甜點的製作都需要注意許多細節。學校的創意點心課程不僅教導甜點製作的方法，還協助更了解如何分析市場需求、點心流行趨勢和消費者偏好。自己最喜歡的是馬卡龍製作，因為可以用雷雕機在表面刻劃出喜歡的圖案，再填入香濃可口的奶油餡料，既好看又好吃。

新北市教育局長張明文表示，淡水商工設有北部唯一公立餐飲科，這一次與法國廚藝學校、景文科技大學、實踐大學、紐西蘭知名乳製品安佳永紐公司及花甜甜點工作室合作，納入法式甜點元素，打造新北技高味蕾天堂。結合產官學資源成立創意點心研發中心，為學生創造更多體驗實習職場的機會。透過一系列與產業緊密結合的課程，學生能參與實際的點心產品研發與製作，獲得寶貴的實務經驗。

淡水商工校長于賢華表示，臺灣是美食天堂，甜點更是餐飲中容易讓人驚艷的!淡水商工近期與法國工藝局坎佩爾技藝實習培訓中心(CFA)簽訂MOU，成為全臺灣首個與法國工藝局合作的技術型高中，未來將引入研發中心課程，結合教學實作、產業合作及國際資源，也有機會進一步協助學生直接申請法國米其林廚藝課程，提升職場競爭力。

安佳產品顧問辜韋勳表示，學校設立的點心中心模擬了業界環境，可以讓學生增加實務經驗，縮小學校教育與工作場所之間的差距，有助未來就業發展競爭力。

教育局表示，頂尖群科計畫突破了現有課程框架，鼓勵學校跨域發展，目前已完成新北高工資訊國手培訓中心、三重商工模具設計中心、瑞芳高工DiscoverX土地資源中心、鶯歌工商三鶯創意館、樟樹國際實中服裝LIFE3.0中心、復興商工Arts&Design展能中心及淡水商工創意點新研發中心，整合學校資源與產業需求提升學生專業實務能力，產官學合作促進技職教育創新，該中心將成為新北甜點研發示範基地，同時將規劃國中小職業試探、技藝教育課程等使用，幫助孩子提早探索，適性發展。

甜點 點心

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