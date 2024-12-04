打造味蕾天堂 新北淡水商工創意點心研發中心啟用

新北市教育局打造全國技術型高中唯一創意點心研發中心，昨(3)日於淡水商工正式揭牌啟用，新北市首創「技術型高級中等學校打造頂尖群科計畫」，3年內投資8千萬支持8所學校特色科別，成為全國頂尖群科，透過「創意點心研發中心」，每年研發具新北特色的頂級甜點，將甜點在地化，不僅為學生創造更多元和先進的學習環境，也提供更多就業機會，進一步強化餐飲管理科學生點心製作專業技能。

餐飲科三年級鄭竹妘同學分享，自己非常喜歡製作漂亮又美味的甜點，每種甜點的製作都需要注意許多細節。學校的創意點心課程不僅教導甜點製作的方法，還協助更了解如何分析市場需求、點心流行趨勢和消費者偏好。自己最喜歡的是馬卡龍製作，因為可以用雷雕機在表面刻劃出喜歡的圖案，再填入香濃可口的奶油餡料，既好看又好吃。

新北市教育局長張明文表示，淡水商工設有北部唯一公立餐飲科，這一次與法國廚藝學校、景文科技大學、實踐大學、紐西蘭知名乳製品安佳永紐公司及花甜甜點工作室合作，納入法式甜點元素，打造新北技高味蕾天堂。結合產官學資源成立創意點心研發中心，為學生創造更多體驗實習職場的機會。透過一系列與產業緊密結合的課程，學生能參與實際的點心產品研發與製作，獲得寶貴的實務經驗。

淡水商工校長于賢華表示，臺灣是美食天堂，甜點更是餐飲中容易讓人驚艷的!淡水商工近期與法國工藝局坎佩爾技藝實習培訓中心(CFA)簽訂MOU，成為全臺灣首個與法國工藝局合作的技術型高中，未來將引入研發中心課程，結合教學實作、產業合作及國際資源，也有機會進一步協助學生直接申請法國米其林廚藝課程，提升職場競爭力。

安佳產品顧問辜韋勳表示，學校設立的點心中心模擬了業界環境，可以讓學生增加實務經驗，縮小學校教育與工作場所之間的差距，有助未來就業發展競爭力。

教育局表示，頂尖群科計畫突破了現有課程框架，鼓勵學校跨域發展，目前已完成新北高工資訊國手培訓中心、三重商工模具設計中心、瑞芳高工DiscoverX土地資源中心、鶯歌工商三鶯創意館、樟樹國際實中服裝LIFE3.0中心、復興商工Arts&Design展能中心及淡水商工創意點新研發中心，整合學校資源與產業需求提升學生專業實務能力，產官學合作促進技職教育創新，該中心將成為新北甜點研發示範基地，同時將規劃國中小職業試探、技藝教育課程等使用，幫助孩子提早探索，適性發展。