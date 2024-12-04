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解決桃園復興斷電問題 健行科大合作建置太陽能板

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高中及地方技術團隊攜手合作，共同建置防災型太陽光電發電示範系統。圖／健行科大提供
為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高中及地方技術團隊攜手合作，共同建置防災型太陽光電發電示範系統。圖／健行科大提供

為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高中及地方技術團隊攜手合作，共同建置防災型太陽光電發電示範系統，目前以羅浮里為示範場域，未來將以此為基礎推展至鄰近部落。

目前復興區設有24處避難收容所，其中2處位於羅浮里，包括羅浮國小和羅浮高中。健行科大永續發展暨社會責任辦公室與計畫團隊實地調查，了解到當地多次面臨天災斷電問題，但因缺乏完善的緊急電力系統，救災效率受到影響。在與羅浮國小校長劉勝國及羅浮高中校長邱嘉增討論後，共同決定優先解決災害應急電力問題。

團隊提出「陽光樂活、綠能永續」USR計畫，以復興區為實踐場域，由健行科技大學電資學院、電機系及綠色能源研究中心的師生組成團隊，聯盟地方技術團隊與在地組織，推動「光電創新技術提升」與「光電普及扎根教育」2大分項計畫。

計畫師生團隊聯合策略夥伴，根據當地環境及氣候條件，在羅浮國小及羅浮高中分別建置一套5KWp自發自用的「防災型太陽光電發電示範系統」。系統平時透過太陽能發電並儲存能源，與市電結合以降低用電成本；在災害發生時，則可提供基本的照明、通訊及生活用電，避免因天災引發的停電及通信中斷，提升防災應變能力。

透過整合健行科技大學師生團隊與策略聯盟夥伴的資源，持續提供復興區避難所的緊急用電支持，並結合智慧模擬與遠端監控技術，實現節能與高效的維護管理。

計畫主持人健行科技大學綠色能源研究中心主任呂文隆表示，復興區因地處偏遠，面臨就業機會有限和青年外流的問題，也意識到光電產業的發展潛力及人才培育的重要性。健行科技大學團隊除了開設訓練課程培育專業人才外，更運用學校的資源和專業技能解決偏鄉地區的能源挑戰。

共同計畫主持人健行科技大學電機工程學系副教授江青瓚說，復興區對於緊急用電的需求不僅需要建設，還需長期維護，健行科大在太陽光電系統維運已有累積超過24年的維運經驗。

為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高中及地方技術團隊攜手合作，共同建置防災型太陽光電發電示範系統。圖／健行科大提供
為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高中及地方技術團隊攜手合作，共同建置防災型太陽光電發電示範系統。圖／健行科大提供
為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高中及地方技術團隊攜手合作，共同建置防災型太陽光電發電示範系統。圖／健行科大提供
為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高中及地方技術團隊攜手合作，共同建置防災型太陽光電發電示範系統。圖／健行科大提供

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