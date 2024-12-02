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明新科大辦海洋廢棄物利用活動 牡蠣殼變身擴香石

中央社／ 新竹縣2日電
新竹縣明新科技大學表示，海洋廢棄物之一的牡蠣殼，長期都難以達到有效回收，對海洋生態造成負擔，日前邀民眾與師生將牡蠣殼再利用，製作實用的擴香石。圖／明新科技大學提供（中央社）
新竹縣明新科技大學表示，海洋廢棄物之一的牡蠣殼，長期都難以達到有效回收，對海洋生態造成負擔，日前邀民眾與師生將牡蠣殼再利用，製作實用的擴香石。圖／明新科技大學提供（中央社）

竹縣明新科技大學今天說，為重新利用海洋廢棄物，日前邀民眾與師生改造牡蠣殼作為實用的擴香石，變身工藝品，盼傳遞減少海洋廢棄物的永續意識。

明新科技大學今天發布新聞資料指出，明新科技大學與新豐鄉瑞興社區等進行海廢牡蠣擴香石環保手作活動，大學生也帶領社區長者學習利用海廢資源，製作實用的擴香石，也盼傳遞保護海洋生物、減少海洋廢棄物的永續意識。

明新科大工業工程與管理系教授邱筱琪表示，新豐鄉靠海，參加淨灘活動是明新大學生的共同記憶，而在淨灘後所清理的海洋廢棄垃圾，若能重新再利用，更能達到環保永續目的。

邱筱琪說，如海洋廢棄物之一的牡蠣殼，因長期都難以達到有效回收，對海洋生態造成負擔，盼透過此次活動，鼓勵民眾能再使用原本要被丟棄的物品，經手作後可變為有環保意義的工藝品。

她說，參與學員將牡蠣殼再利用製成的擴香石材料，並設計組裝成呈現海洋意象圖案，也在創作過程中，了解海洋保護的重要性，透過將讓海洋廢棄物變身為生活實用物品，也呼應永續發展目標，傳遞保護海洋生物、減少海洋廢棄物的訊息。

大學生 廢棄物 永續 淨灘 牡蠣

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