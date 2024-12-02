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技職教育研討會談AI 劉和然曝：收文情並茂慶生文就是AI寫的

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北攜手教育部、台灣師範大學、微軟公司、韓國學者及超過百名產官學界代表將共組「新北國際AI大聯盟」，引領全國技職教育發展。記者王慧瑛／攝影
新北攜手教育部、台灣師範大學、微軟公司、韓國學者及超過百名產官學界代表將共組「新北國際AI大聯盟」，引領全國技職教育發展。記者王慧瑛／攝影

新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」，邀南韓學校來台流，副市長勉勵教育界夥伴，不用擔心AI搶工作，除非你沒搭上這輛車。新北攜手教育部、台灣師範大學、微軟公司、韓國學者及超過百名產官學界代表將共組「新北國際AI大聯盟」，引領全國技職教育發展。

教育部次長林騰蛟曾是新北市教育局長，他今天也出席論壇，他說，若想理解國內技職教育，就來看新北，新北投入大量資源扶植技職教育，是國內技職教育的先鋒。

劉和然分享到，他最近閱讀大量書籍、雜誌要更理解AI熱，得到的領悟是，教育工作者不用擔心AI讓人失業，除非你沒搭上這輛車，應該用擁抱的心情去學習、善用，新北市今年校長會議也以AI為主題，希望能向下扎根，並引進產業及國際夥伴，培育AI時代的頂尖人才。

劉和然笑說，前陣子他生日時，收到文情並茂的3篇文章，覺得萬分感動，對方告訴他「這是AI幫忙的」，讓他好驚訝。

論壇在宏國德霖科大舉行，邀請微軟公司法務長施立成分享「AI時代的領航者」，韓國首都電氣工業高中校長崔明鎬分享「韓國技職教育發展」，論壇內容探討AI科技引領未來產業發展的後續影響，如何帶動教育現場課程與教學的創新，引領跨域跨界合作培育未來AI科技人才。

教育局長張明文說，新北技職教育連續7年榮獲教育部評比最高榮譽優等獎，展現新北在技職教育的領先地位，以適性發展為核心，積極透過多元體系培育各領域頂尖人才，也整合產業界、大專校院、高中職及國中小及國際夥伴，打造完整技職教育網絡。

新北技職教育致力結合生活應用及學術理論，連續3年辦理國際研討會，邀請美國、日本、韓國等學者分享各類國際關注的議題，鼓勵老師及學生接軌國際。

新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」。記者王慧瑛／攝影
新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長劉和然笑說，前陣子他生日時，收到文情並茂的3篇文章，覺得萬分感動，對方告訴他「這是AI幫忙的」，讓他好驚訝。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長劉和然笑說，前陣子他生日時，收到文情並茂的3篇文章，覺得萬分感動，對方告訴他「這是AI幫忙的」，讓他好驚訝。記者王慧瑛／攝影
教育部次長林騰蛟曾是新北市教育局長，他今天也出席論壇，他說，若想理解國內技職教育，就來看新北。記者王慧瑛／攝影
教育部次長林騰蛟曾是新北市教育局長，他今天也出席論壇，他說，若想理解國內技職教育，就來看新北。記者王慧瑛／攝影
新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」。記者王慧瑛／攝影
新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」。記者王慧瑛／攝影
新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」。記者王慧瑛／攝影
新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」。記者王慧瑛／攝影
新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」。記者王慧瑛／攝影
新北教育局重視技職教育，面對銳不可擋的AI熱，今天舉辦「新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」。記者王慧瑛／攝影

AI 技職 教育局 教育部

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