桃園Link促進產學合力 臻鼎科技、龍華科大共育英才

桃園市政府今年推動「桃園Link產學培力平台」，成功媒合全球PCB龍頭、上市公司臻鼎科技集團與龍華科技大學合作，龍華科大日前舉行獎助學金頒獎典禮，由臻鼎科技董座沈慶芳頒給5名學生並進行專題講座，盼深化產學合作，促進人才培育和企業永續發展。

市府經發局試辦「桃園Link產學培力平台」，由臻鼎科技提供20個獎助學金名額給大二至大四生，每學期4萬元獎助學金，符合條件的學子與企業進行面談及簽訂契約，並由經發局確認雙方簽訂契約經法院公證。獲取獎助學金的在校生不僅能專注於學業，畢業後立刻能無縫接軌到臻鼎科技任職，有效提升學子職場競爭力，同步解決企業缺工難題。

臻鼎科技集團董事長兼總經理沈慶芳以「人生修煉與踐行分享」為主題，為龍華師生精闢闡述他個人的領導與管理風格，以及如何靠著優異的管理能力與高度執行力，「調兵遣將、運籌帷幄」，創建出一流團隊，僅用13年時間便將公司推向全球PCB產業的頂峰，同時也展示了企業家的成功秘訣。

沈慶芳表示，「臻鼎」能夠立足台灣、放眼國際，靠的不僅僅是成功的經營策略，更重要的是宏觀遠見，以及經營藍圖訂定里程碑，強調找到適合的人才實現目標是關鍵，並與員工分享共同的願景與目標。他在演講中多次提到「不做晚上睡不著覺的事」，並將正直與誠信作為公司的核心價值，落實在每一個決策中，帶領臻鼎不斷前進，創造一個永續發展的企業。

龍華科大校長葛自祥說，財務背景出身的沈慶芳董事長成功領導一家年營收逾千億的科技集團，讓臻鼎成為PCB界的台積電，沈董企業經營管理風格與人生經驗，值得師生學習效法，期望與臻鼎集團持續深化產學合作，創造龍華學子更多更好工作機會，為PCB產業未來發展注入源源不絕動力，也期盼桃園市經發局持續牽線媒合更多企業與學校合作，讓產學培力共育人才。