蛀蟲吃木雕微弱聲全都錄！ 雲科大AI蟲聲檢測守護珍藏藝品

珍藏的木雕鉅作最怕小小蛀蟲入侵，尤其蟲蟲躲在木心蛀蝕，難以查覺，一旦發現，再昂貴的典藏也成朽木，苗栗三義木雕博物館與雲林科大智慧辨識產業服務研究中心合作，研創出AI木雕蟲聲自動檢測技術，即便細微的蛀蟲聲也能監測，讓蟲蟲無所遁形，為國內守護木雕珍品技術重大突破。

苗栗縣府文化觀光局三義木雕博物館，為國內重要的木雕藝術據點，收藏無數經典作品，但面對文物保存人力短缺的挑戰，造成藏品維護壓力增加，為延續木雕藝術生命力，博物館與雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心（IRIS中心）合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。

由教授張傳育領導團隊開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，可精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型，AI系統可在1秒內辨識出天牛幼蟲、蠹蟲和白蟻等常見蛀蟲種類，快速對症下藥，防杜木雕作品被蛀成空心木作，毀於一旦。

除了監測，更結合文化資產維護系教授曾永寬除蟲團隊的「自動低氧除蟲技術」，更可精準提高木雕品除蟲效率、降低蛀蟲危害，大幅提升館藏木雕的保護精確度。

教授洪崇文團隊則引入「蟲蛀洞智慧監測」，採用低成本的邊緣運算技術實現即時監測，並在文物端直接完成判斷，該系統每日自動拍攝並篩選出藏品上的蛀洞變化，及早發出警示，確保藏品免受蟲害威脅，大幅降低人工成本，提升文物維護效率，減輕文資人員的工作壓力。