校園會客室／幫農民解憂 教授幫農產加值

弘光科技大學食品科技系教授林麗雲出生農家，長期致力於農產品、副產品加工研發。在今年龍眼乾多元產品開發成果發表會上，林麗雲感性說，從小在龍眼樹下穿梭，能開發出世界上第一瓶用龍眼花調製的飲品龍眼花氣泡飲，為農民增加收益，感到非常開心。

林麗雲回憶說，霧峰光復國中畢業時，父母原本反對自己繼續升學，但努力堅持爭取下，一路苦讀，從台中高農、屏東科技大學、中興大學，婚後，又繼續進修讀台大碩士班、博士班。

正因為出身農家，從小看到務農的父母及親友辛苦一整季，收成前碰到天災或因盛產賤賣農產品，血本無歸，促使林麗雲更加用心致力於食品加工教學及農產品加工研發。

如二○一八年，夏天水果大豐收，香蕉、鳳梨價格便宜，火龍果也過盛，為了幫助農民解決供需問題，林麗雲接受台中市糕餅公會委託，製作十公噸火龍果果乾及餡料產品，並研發火龍果口味糕餅，當年中秋節上市。此外，為了提高香蕉經濟價值，她申請農糧署補助，開發香蕉加工利用，用香蕉皮研發出全新的香蕉面膜，保濕又美白，並技轉給廠商生產。

今年林麗雲又與農業局、霧峰區農會產學合作，開發出龍眼酒、龍眼花茶、龍眼花氣泡飲、龍眼乾軟歐式麵包四項全新產品。林麗雲說，過去農民用日曬或高溫烘乾龍眼花，自己和研究團隊測試出真空低溫烘焙最佳溫度，最能完整保留住花香氣息。