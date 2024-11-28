雲科大發表棒球打擊分析秘密武器 可望培養下一個「安打製造機」

台灣擊敗日本，奪得世界12強棒球賽冠軍，振奮人心，台灣隊長陳傑憲逾6成的打擊率令人咋舌，被稱為「安打製造機」，雲林科技大學今天發表「棒球打擊姿態分析系統」，是國內罕見分析打擊的系統，可協助教練、選手應用，提升打擊率，將無償提供國高中小學棒球隊使用，可望培養下一個「安打製造機」。

雲科大研發的棒球打擊姿態分析系統曾運用在國內職棒選手上，電子系教授兼智慧數據科學研究所長薛雅馨表示，經過進一步研發，分析項目擴展到肩髖分離、膝關節夾角、手肘夾角、軀幹中心線、頭部方向等，且可在雲端使用，上傳影片就可以直接進行打擊動作的分析。

發表現場示範分析陳傑憲的打擊姿態，薛雅馨表示，比賽要得分，打擊非常重要，但針對打擊的分析系統非常少見，對打擊者來說，這套系統可以測量打擊出去的各種角度，以及揮棒時的球棒追蹤、視線，過去幾乎沒有人探討這些細節，但這些數據對提升選手表現不可或缺。

雲科大今年初將該系統無償提供給中華隊投手江國豪母校彰化縣員林市東山國小使用，校長王建凱表示，該系統確實能提升選手表現。東山國小學務主任兼教練郭長鑫和專任教練柯良宗表示，選手的正確姿勢養成，是培育未來世界冠軍棒球選手的基礎，過去在選手動作的調整，選手不一定能理解教練所說，透過該系統，教練和選手能直觀看到動作狀態並進行調整。

雲科大校長楊能舒表示，冠軍選手從小培養，雲科大願意支持基層棒球選手養成，國高中小學棒球隊若有需求，願無償提供該系統使用，未來也會持續研發各項運動科技系統，成就更多世界冠軍。