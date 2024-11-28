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雲林大成商工在世界盃餐飲大賽 一舉奪下5金2銀佳績

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
大成商工在國際餐飲大賽拿下5金2銀佳績。記者蔡維斌／翻攝
大成商工在國際餐飲大賽拿下5金2銀佳績。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣大成商工在2024 UAPP亞盟第九屆世界盃美學廚藝烘焙創作競賽，大放異彩，在來自9個國家餐飲高手齊聚競技，所有選手都展現廚藝創作與美學設計的最高水準，大成商工餐飲科在高手雲集競逐中，脫穎而出，展現卓越廚藝實力，一舉拿下5金、2銀佳績，為國爭光。

在激烈競賽中，大成餐飲科學生展現出色的專業實力與創意，2年級的鐘士瓏以精美的盤飾甜點創作贏得評審青睞，摘下首冠；潘佳宜則在創意蔬食料理項目中脫穎而出，再添一金；而在中西式主菜比賽中，1年級的信廖英全以精湛技術、味道完美的料理奪得金牌，與銀牌得主蔡承諺聯手展現實力。此外，3年級的信曾柏誌和徐意涵在精緻甜麵包項目中表現搶眼，分別抱回金、銀牌殊榮。

不僅學生接連摘金奪銀，指導老師陳軒彬，更憑藉高超技藝榮獲盤飾甜點金牌，再為團隊增添光彩。校長林志忠表示，感謝老師林秀珊與陳軒彬攜手指導，結合課堂理論與實務，讓參賽學生完美發揮。1年級入學不到3個月就創佳績，相當難得。

林校長指出，透過國際賽事提升學生技術與信心，深化對廚藝創作的理解與熱愛，餐飲科在國際大賽以5金2銀成績為校爭光，歡迎加入大成行列將是下一位金牌得主。

大成商工餐飲科學生鐘士瓏獲盤飾甜點冠軍。記者蔡維斌／翻攝
大成商工餐飲科學生鐘士瓏獲盤飾甜點冠軍。記者蔡維斌／翻攝
大成商工餐飲科1年級學生廖英全在中西式主菜組摘下金牌。記者蔡維斌／翻攝
大成商工餐飲科1年級學生廖英全在中西式主菜組摘下金牌。記者蔡維斌／翻攝
大成商工餐飲科學生曾柏誌拿下精緻甜麵包組金牌。記者蔡維斌／翻攝
大成商工餐飲科學生曾柏誌拿下精緻甜麵包組金牌。記者蔡維斌／翻攝
大成商工餐飲科學生潘佳宜奪下創意蔬食料理金牌。記者蔡維斌／翻攝
大成商工餐飲科學生潘佳宜奪下創意蔬食料理金牌。記者蔡維斌／翻攝
不僅學生表現優異，老師陳軒彬（左4）也在大賽摘下1金，讓大成商工共獲5金2銀佳績。記者蔡維斌／翻攝
不僅學生表現優異，老師陳軒彬（左4）也在大賽摘下1金，讓大成商工共獲5金2銀佳績。記者蔡維斌／翻攝

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