開第1槍！弘光科大率先宣布：教職員明年比照軍公教調薪3%

弘光科技大學率先全國私立大學在今天宣布，董事會及與會董事全數同意通過明年度響應行政院軍公教調薪3%案，全校教職員（含約聘人員、工友、技工、司機）比照軍公教加薪3%。

弘光科大發言人、副校長張聰民表示，這是學校從2018年度以來，第4度響應政府調薪措施，長期以實質行動激勵教職員，才能夠在少子化浪潮中屹立不搖，今年交出總招生率（含外加名額）100%的佳績。

行政院公布明年1月1日起，軍公教員工待遇調整3%，教育部配合政策，日前通知全國大專院校，針對前年度、今年度調薪差額補助將援例持續，明年度調薪差額補助原則比照今年度補助調升專任教師與專案教師本俸、學術研究加給及編制內職員薪資所生差額。

張聰民表示，董事會考量到近年來物價調漲，從2018年度開始，每次都毫不猶豫同意比照軍公教調薪案，2018年度首次比照軍公教調薪3%；前年度第2次比照軍公教調薪4%；今年度第三次比照軍公教調薪4%，學術研究費調整 15%。

張聰民說明，明年度第四次再比照軍公教調薪3%。雖然教育部有調薪差額補助，但並非全額，明年度跟進調薪3%案，再加上前3次調薪累加的人事經費，已大幅增加學校人事成本。

明年度教育部調薪差額補助，對象為專任教師、專案教師、編制內職員，不包含約聘人員、工友、技工、司機。

張聰民指出，弘光科大董事長王乃弘及全數與會董事，考量員工齊心努力付出，才能讓校務蒸蒸日上，持續力抗少子化趨勢，大方同意包含非自營單位約聘人員、工友、技工、司機，一律調薪3%，在創校57周年校慶前夕，作為送給全體弘光人的感恩節禮物，激勵期勉全體教職員，為國家社會培育更多學以致用的專業技職人才。