高餐大與萬豪集團合作培育高階人才 為旅宿業添生力軍　

旅宿業需才孔急，國立高雄餐旅大學生具備就業即戰力，一畢業即能投入酒店及餐飲市場無縫接軌，成為國際飯店集團延攬人才首選。高餐大日前與萬豪國際集團大中華區首席人力資源官戴經緯共同簽訂「萬豪夢想家儲備幹部培訓計畫」，起薪3萬元。

校長陳敦基表示，高餐大向來重視培育理論與實務兼具的餐旅專業人才，並導入業界資源結合課程學習與實務參與，協助學生在畢業後能迅速融入職場。

高餐大與台北W飯店才於今年元月簽署「育才札根計畫」，遴選大四學生參加酒店「國際集團儲備主管」Voyage人才培訓計畫，參與該計畫的學生於畢業後回任起薪達3萬4000至3萬6000元，若獲選進入台北W飯店Voyage儲備幹部培訓，月薪可達4萬元。

這次與萬豪集團簽訂「萬豪夢想家儲備幹部培訓計畫」起薪3萬至3萬1000元，前6個月學習觀察與行為面試考核，以及制定個人化的後續培訓計畫，第7個月起，參與學生薪資將再調升1000至2000元。

高餐大透過深化產學合作攜手萬豪國際集團積極推動多元培訓計畫，為學生創造進入國際酒店品牌的發展機會，為臺灣餐旅產業培育高素質專業人才，持續為餐旅產業長遠發展注入創新動能，打造優質餐旅新星。

旅館管理系主任楊仁德表示，高餐大目前與虹夕諾雅谷關、台北文華東方酒店等知名頂級酒店品牌，提供起薪3萬3000元就業機會，若學生獲選加入各酒店品牌台北文華東方酒店、台北遠東香格里拉及台北W飯店「國際集團儲備主管」計畫，則有機會達4萬元月薪，為餐旅新鮮人開創職涯道路。