快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

雲科大攜手三義木雕博物館防蛀蟲 聽音即可辨別種類

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影

三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。

成果會上午在木雕館發表，雲科大張傳育教授團隊領導開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，可精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型。AI系統可在1秒內辨別出天牛幼蟲、蠹蟲、白蟻等常見蛀蟲，結合文化資產維護系的除蟲團隊，以「自動低氧除蟲技術」，精準提高木雕品除蟲效率、降低蛀蟲危害，並大幅提升館藏木雕的保護。

苗栗縣文化觀光局指出，木雕館收藏的木雕創作約1300件，都是創作者的創意和心血結晶，面對文物保存人力短缺的挑戰，博物館的藏品維護壓力也逐漸增加，感謝雲科大的團隊協助解決蛀蟲破壞的危機。

張傳育明年2月將接任雲科大校長，他指出，當初為建立蛀蟲聲音的資料庫，去木材行找出多種蛀蟲帶回學校飼養，包括天牛幼蟲、蠹蟲、白蟻等，沒想到養蟲的壓克力箱也被蛀蟲啃了，破壞力驚人，後來改用玻璃水族箱才解決，養了近半年，收錄了十多萬筆的聲資料庫，以大數據開發出蛀蟲辨別系統。

雲科大洪崇文教授團隊還引入了「蟲蛀洞智慧監測」，採用低成本的邊緣運算技術實現即時監測，並在文物端直接完成判斷，系統每日自動拍攝並篩選出藏品上的蛀洞變化，可及早發出警示。

張傳育指出，可用來除蟲的方式包括化學藥劑、冷凍、加熱及加氮低氧，但前3種都有缺點，低氧加氮方式將保存袋抽成真空，再灌入氮氣，讓蛀蟲在氧氣極低的環境下無法存活，整套系統的開發研究，未來也可提供一般家居環境利用。

三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
雲科大張傳育教授團隊領導開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，可精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型。記者胡蓬生／攝影
雲科大張傳育教授團隊領導開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，可精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影

團隊 文物 白蟻

延伸閱讀

轎車駕駛台13三義跨越雙黃線 逆向正面撞機車…女騎士慘死

12強賽／中華隊奪冠 藍委籲設運動博物館、訂棒球紀念日

影／中華隊12強奪冠 藍黨團呼籲設台灣運動博物館

把握最後機會！ 桃園老字號地標「可口可樂世界」博物館 12月起休館暫別

相關新聞

亞洲唯一可設計法拉利車型學校 日本滋慶學園如何藉「產學合作」打響名號

日本跟台灣一樣少子化嚴重，國高中的學生數逐年減少，但滋慶學園卻因著將教育與產業人才需求密切結合，讓學生不減反增，甚至將在明年4月將成立專門培訓Vtuber、XR產業的學校...

二技統測受理報名 考場全面開放冷氣應試

114學年二技統一入學測驗於明年4月27日舉行，今天起受理報名，一律安排冷氣試場應試，以設定攝氏26至28度為原則，有個...

雲科大攜手三義木雕博物館防蛀蟲 聽音即可辨別種類

三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動...

投商新生奪全國餐旅服務競賽佳績 全靠啞鈴練出鐵臂

南投高商今年成立觀光事業科，開學至今才2個月，學生呂品臻、謝雲綺是餐旅新人，就組隊參加「全國旅館盃餐旅服務競賽」托盤競賽...

弘光科大在台中女子監獄開烘焙實作班 助她們學得一技之長

弘光科技大學推廣營運處推廣教育中心執行高教深耕計畫，今年10至11月辦理「台中女子監獄烘焙實作班」，食品科技系老師許珮綺...

護生實習竟住病房？ 網友笑稱：一時分不清自己是實習生還是病人

護專學生自四年級開始，會經歷一連串的基本護理學實習，透過技能中心及病房臨床實習實際演練各項護理技術，並學習初步評估病人生心理照顧需求，以順利達成畢業條件。有網友傻眼自己實習的宿舍竟是醫院病房，引起網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。