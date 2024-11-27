雲科大攜手三義木雕博物館防蛀蟲 聽音即可辨別種類

三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。

成果會上午在木雕館發表，雲科大張傳育教授團隊領導開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，可精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型。AI系統可在1秒內辨別出天牛幼蟲、蠹蟲、白蟻等常見蛀蟲，結合文化資產維護系的除蟲團隊，以「自動低氧除蟲技術」，精準提高木雕品除蟲效率、降低蛀蟲危害，並大幅提升館藏木雕的保護。

苗栗縣文化觀光局指出，木雕館收藏的木雕創作約1300件，都是創作者的創意和心血結晶，面對文物保存人力短缺的挑戰，博物館的藏品維護壓力也逐漸增加，感謝雲科大的團隊協助解決蛀蟲破壞的危機。

張傳育明年2月將接任雲科大校長，他指出，當初為建立蛀蟲聲音的資料庫，去木材行找出多種蛀蟲帶回學校飼養，包括天牛幼蟲、蠹蟲、白蟻等，沒想到養蟲的壓克力箱也被蛀蟲啃了，破壞力驚人，後來改用玻璃水族箱才解決，養了近半年，收錄了十多萬筆的聲資料庫，以大數據開發出蛀蟲辨別系統。

雲科大洪崇文教授團隊還引入了「蟲蛀洞智慧監測」，採用低成本的邊緣運算技術實現即時監測，並在文物端直接完成判斷，系統每日自動拍攝並篩選出藏品上的蛀洞變化，可及早發出警示。