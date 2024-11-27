捨空姐夢轉投高齡產業 技職生返鄉任居家服務督導員

曾懷抱空姐夢的沈佳蓉，因疫情影響並在媽媽鼓勵下，轉換跑道就讀北護大高齡健康照護系，更赴日本長野養護機構實習，畢業後返鄉擔任居家服務督導員，耕耘高齡產業。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，沈佳蓉高中階段就讀桃園啟英高中，憑藉優異外語能力及亮眼外表，成為學校親善大使一員；懷抱空姐夢的她，卻由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，航空業遭嚴重衝擊，讓她對未來感到迷惘。

後來因媽媽從事長照產業，加上看到國立台北護理健康大學「高齡健康照護系」介紹，產生好奇，在媽媽鼓勵下，沈佳蓉毅然決定轉換跑道，憑藉優異英檢成績，以特殊選才管道進入北護大高齡健康照護系就讀。

進入大學後，沈佳蓉積極參與規劃系上活動，在課業表現同樣出色，曾數次獲得書卷獎，並擔任數門技術與實務課程助教，大三時成功考取照顧服務員單一級證照，更透過教育部學海築夢計畫，前往日本長野縣佐久大學進行1個月海外實習。

沈佳蓉表示，自己除在大學上課，也到當地特殊養護機構實習，親身體驗日本高齡照護特色，除了發現照護人力差距，也看到在日本「泡澡文化」影響下，養護所為失能者與高齡者提供方便人性的沐浴設備，這些所見所學，也都成為自己未來在高齡產業耕耘的重要養分。

大四實習期間優異表現，讓她獲得業界認可，畢業後返鄉擔任居家服務督導員。沈佳蓉說，大學就讀技職體系能獲得多元學習機會，不再是紙上談兵，以北護大高齡健康照護系為例，大二到大四都安排實習課並證照輔導，讓學生實習不同類型單位，更易銜接未來職場。