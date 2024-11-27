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二技統測受理報名 考場全面開放冷氣應試

中央社／ 台北27日電
114學年二技統一入學測驗今天起受理報名。記者余承翰／攝影
114學年二技統一入學測驗今天起受理報名。記者余承翰／攝影

114學年二技統一入學測驗於明年4月27日舉行，今天起受理報名，一律安排冷氣試場應試，以設定攝氏26至28度為原則，有個別需求的考生，報名時須先申請非冷氣試場應試。

技專校院入學測驗中心基金會發布新聞稿指出，114學年二技統一入學測驗定於明年4月27日舉行，今年11月27日至12月4日下午5時期間受理報名，考生一律採網路報名；為維護考生權益，請社會各界避開考試當日辦理遊行等集會活動。

二技統測考生若報考「02共同類」，僅須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統測國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件的各校二技日間部、進修部申請入學招生。

報考「01護理類」的考生，須考國文、英文、專業科目（一）、專業科目（二）等4科，除了可報名採計統測「護理類」成績的二技日間部、進修部護理系申請入學外，也可報名採計國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件的各校二技日間部、進修部申請入學招生。

測驗中心提醒，二技統測考生一律安排冷氣試場應試，冷氣以設定攝氏26至28度為原則，因冷氣開放屬服務措施，若考試中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等，有個別需求的考生，須於報名時申請在非冷氣試場應試。

冷氣 統測 英文

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