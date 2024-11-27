投商新生奪全國餐旅服務競賽佳績 全靠啞鈴練出鐵臂
南投高商今年成立觀光事業科，開學至今才2個月，學生呂品臻、謝雲綺是餐旅新人，就組隊參加「全國旅館盃餐旅服務競賽」托盤競賽，經驗不夠努力來湊，2個月內穿著高跟鞋練習走步，靠著舉啞鈴練就不動如山的臂力，一舉奪下托盤競賽第三名，讓其他選手也佩服兩人堅持到底的毅力。
「看到酒瓶和杯子在托盤上搖搖欲墜，現在想起來還是挺緊張。」謝雲綺分享訓練經驗，她剛就讀高一，為了競賽開始鐵人訓練，她和呂品臻等伙伴，每天在學校圖書館前，穿著高跟鞋練習走路托盤，除了腳步、手臂要穩，還要注重優雅儀態，只能不厭其煩，重複訓練每一項動作，務必熟能生巧。
指導老師黃靜容說，為了在賽場上展現最佳狀態，她們付出了超乎常人努力。尤其沒有托盤經驗，手臂穩定性不足，只好刻苦鍛鍊臂力，平日上課期間，就舉啞鈴練臂力，放學後更要持續練習，從完全不熟練，到逐漸可以穩定托盤行走，還得注意儀態和笑容。
高強度的訓練，讓兩人每天手臂痠軟，還好老師耐心循序漸進指導和鼓勵，加上她們咬牙苦撐，功力也快速累積。
上周全國旅館盃餐旅服務競賽，兩人穿著高跟鞋托著酒瓶和杯子競速，動作俐落又穩定，姿態優雅，讓觀眾以為兩人是比賽經驗豐富的選手，絲毫看不出她們2個多月前還是門外漢。呂品臻說，很高興老師專業用心指導，讓她首次參賽，就在高中職組拿下第三名佳績。
南投高商校長劉玲慧到場為學生加油打氣，見證她們精彩的表現。劉玲慧說，觀光事業科雖然只有1年級新生，但師生團結合作，兩個月的培訓，就能在全國競賽中脫穎而出，除了比賽獲獎，她們的熱情和堅持，也為將來進入職場，奠定良好基礎，也為觀光業培育更多優秀人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言