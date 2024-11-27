投商新生奪全國餐旅服務競賽佳績 全靠啞鈴練出鐵臂

南投高商今年成立觀光事業科，開學至今才2個月，學生呂品臻、謝雲綺是餐旅新人，就組隊參加「全國旅館盃餐旅服務競賽」托盤競賽，經驗不夠努力來湊，2個月內穿著高跟鞋練習走步，靠著舉啞鈴練就不動如山的臂力，一舉奪下托盤競賽第三名，讓其他選手也佩服兩人堅持到底的毅力。

「看到酒瓶和杯子在托盤上搖搖欲墜，現在想起來還是挺緊張。」謝雲綺分享訓練經驗，她剛就讀高一，為了競賽開始鐵人訓練，她和呂品臻等伙伴，每天在學校圖書館前，穿著高跟鞋練習走路托盤，除了腳步、手臂要穩，還要注重優雅儀態，只能不厭其煩，重複訓練每一項動作，務必熟能生巧。

指導老師黃靜容說，為了在賽場上展現最佳狀態，她們付出了超乎常人努力。尤其沒有托盤經驗，手臂穩定性不足，只好刻苦鍛鍊臂力，平日上課期間，就舉啞鈴練臂力，放學後更要持續練習，從完全不熟練，到逐漸可以穩定托盤行走，還得注意儀態和笑容。

高強度的訓練，讓兩人每天手臂痠軟，還好老師耐心循序漸進指導和鼓勵，加上她們咬牙苦撐，功力也快速累積。

上周全國旅館盃餐旅服務競賽，兩人穿著高跟鞋托著酒瓶和杯子競速，動作俐落又穩定，姿態優雅，讓觀眾以為兩人是比賽經驗豐富的選手，絲毫看不出她們2個多月前還是門外漢。呂品臻說，很高興老師專業用心指導，讓她首次參賽，就在高中職組拿下第三名佳績。