亞洲唯一可設計法拉利車型學校 日本滋慶學園如何藉「產學合作」打響名號

日本跟台灣一樣少子化嚴重，國高中的學生數逐年減少，但滋慶學園卻因著將教育與產業人才需求密切結合，讓學生不減反增，甚至將在明年4月將成立專門培訓Vtuber、XR產業的學校，擴大招生。滋慶學園像是「夢想實踐所」，讓懷抱演藝夢、電競夢、漫畫家夢的年輕學子，透過完整又「接地氣」的職業教育，能築夢踏實，完美接軌就業市場。《遠見》專訪滋慶學園總校長喜多靜一郎，揭開日本職業教育的特色亮點。

「我錄取啦！」一位學生高聲歡呼，慶祝通過去年甫離世的日本音樂大師坂本龍一，旗下配音工作室的面試，完成他幼年至今的心願。這是日本滋慶學園常出現的景象，畢業時節，就是夢想熟成時候。

滋慶學園透過密切的產學合作和提案力訓練，幫助學生建立實作能力，進入夢想行業。從流行音樂、汽車設計到動漫藝術等產業，甚至在明年四月，還會開設專門培訓VTuber的學校。

日本職業教育盛行，滋慶學園擴增科系

滋慶學園東京音樂學校TSM上課情景。滋慶學園提供

當日本面對嚴重少子化，公立學校學生數逐漸減少，但滋慶學園的招生卻蒸蒸日上，從最初一間牙體技術專門學校，擴大到如今旗下共80多間學校，遍布日本11個城市，並招收超過4萬名學生。

滋慶學園成立於1976年，創立至今將近半個世紀，是日本職業教育的重要領導品牌。滋慶學園的學制包含高中職校以及職業專門學校，其中約三分之二則為醫事醫療專業學校，另外三分之一的學校專注於娛樂或生活產業。

滋慶學園的成立跟日本教育法規有很大關聯。1976年，日本教育法改革，〈職業教育法〉正式上路，隨著職業教育被政府認可，滋慶學園隨之創立。從最開始的一間牙體技術學校，到1980年代IT技術興起，滋慶學園科系和學校數量漸增多，總校長喜多靜一郎也被延攬進學園服務。

這30多年來，喜多靜一郎帶領滋慶學園以產學合作和提案訓練，幫助學生跨入夢想職業。

密切產學合作，聘企業主管來教課

提到滋慶學園的教學特色，喜多靜一郎不假思索，馬上回覆：「我們是最了解產業人才需求的學校，」為什麼喜多靜一郎語氣如此肯定，因為學校許多老師都是業界剛退休的主管，帶著多年累積的產業知識和經驗來到學校。

不同於音樂藝術大學，培養學生的古典音樂演奏和鑑賞能力，滋慶學園的音樂學校則著重流行音樂製作，由產業老師帶領，讓學生完成業界專案。例如，讓學生為華納音樂、索尼音樂這些國際大品牌的新人寫歌，再由業界的資深製作人來評斷作品好壞。藉著實戰經驗，讓學生了解哪些元素和曲風會受市場歡迎，並建立完整的產業輪廓。

回想當初，滋慶學園還未打響名號，喜多靜一郎到處奔波，卻吃了許多閉門羹。當時，喜多靜一郎每天拜訪唱片公司，鞠躬哈腰就只為了獲得產學合作的機會。先是索尼音樂願意合作，產學合作漸漸有成果後，更多流行音樂公司和滋慶學園的音樂學校合作開課，甚至提供實習名額和畢業後的就業機會。現在的滋慶學園，已跟將近1萬家企業合作，進行產學鏈結，讓學生畢業後求職零阻礙。

加強提案溝通力，全球五家設計法拉利車型的學校之一

除了實務能力，滋慶學園也特別重視學生的提案報告能力。取自臉書＠JIKEI COM International Center

除了實務能力，滋慶學園也特別重視學生的提案報告能力。喜多靜一郎提到，「只有實作能力不夠，還要能說出來，」因此，滋慶學園訓練學生都要穿正裝，練習口頭報告。像是汽車設計科的學生，不僅要會畫設計圖，還要能把概念和創意表達清楚，說服主管這是能「銷售得好」的汽車設計。

滋慶學園的汽車設計教學成效顯著，因為它是全球少數和法拉利產學合作的學校，全球只有5所學校能設計「法拉利」車型，包含德國、美國、義大利的學校，滋慶學園是亞洲唯一的一間。

不只實務力和提案力，近年，滋慶學園加強國際鏈結，希望培育世界級人才。像是滋慶學園旗下的東京音樂學校，就和美國伯克利音樂學院簽約，學生可到伯克利交換，與世界一流學府的師生交流。

除了積極從校內轉型，滋慶學園更將觀察到的產業趨勢，帶入教育界。像是滋慶學園觀察到ACG（動漫、電玩、電競）產業興起，馬上開設相關學科。

在AI風潮下，開設IT學門，而明年更會重磅推出VTuber和AI機器人科系。

未來，喜多靜一郎表示，他將為學生賦予AI科技力，讓學生能在各自領域專業使用AI，成為不會被社會淘汰的未來人才。

（本文出自2024.11.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）