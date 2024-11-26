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弘光科大在台中女子監獄開烘焙實作班 助她們學得一技之長

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中女子監獄烘焙實作班」學員學習製作各種點心。圖／弘光科大提供
台中女子監獄烘焙實作班」學員學習製作各種點心。圖／弘光科大提供

弘光科技大學推廣營運處推廣教育中心執行高教深耕計畫，今年10至11月辦理「台中女子監獄烘焙實作班」，食品科技系老師許珮綺教導學員製作檸檬塔、貝果、蛋糕、達克瓦茲等14種中西式點心，學員們完成各式點心那一刻充滿成就感，有學員學習一技之長後，更考慮日後從事相關工作或創業。

推廣營運處營運長蔣芳如表示，執行「協助受刑人、更生人及街友自助自立」計畫深入輔導個案時，發現個案本身或家庭成員許多是社會經濟或文化不利族群，無穩定工作收入致使生活不易，甚至鋌而走險觸法，產生惡性循環，造成社會問題。

為落實大學社會責任，學校持續執行高教深耕計畫，用心協助社會經濟或文化不利族群自助自立，今年度以協助提升工作技能、帶動就業自立為目標，這個構想獲得台中女子監獄支持，共同開辦烘焙進修班。

食科系老師許珮綺10至11月到台中女子監獄授課7次，每次教導2種烘焙產品製作，品項包括檸檬塔、洋蔥火腿哈斯、月皇酥、夏洛特蛋捲、芝麻金沙大餅、蜂蜜口味牛舌餅、花生達克瓦茲、巧克力慕斯杯、野莓奶酥起士派、法式摩起士條、蜂蜜貝果、古早味蛋糕、炸酸菜麵包、花蓮薯。

許珮綺表示，配合監所作業進入授課，看到每位學員期待的眼神及專注學習的精神，讓她更有動力傾囊相授，學員們完成產品製作時充滿成就感，相信烘焙點心帶給人的幸福感，已經植入她們心中；有學員還說，上課後考慮「進修期滿」可以從事相關工作，也不排除再多學一些烘焙手藝做小生意營生。

許珮綺分享自身經驗說，她原本二專讀機械科，婚後生子想做吐司給小孩吃，開始對烘焙及餐飲產生興趣，從民國104年起開始報考烘焙及中餐烹調證照，藉由準備考照的過程，讓技術慢慢往上提升，也念研究所進修碩士學位，去年取得食品檢驗分析乙級和西點蛋糕伴手禮乙級2張證照後，共取得12張食品相關乙級證照，從生活需求及興趣著手，學習一技之長永遠不會太晚。

台中女子監獄烘焙實作班」學員學習製作各種點心。圖／弘光科大提供
台中女子監獄烘焙實作班」學員學習製作各種點心。圖／弘光科大提供
弘光科大食科系老師許珮綺教導「台中女子監獄烘焙實作班」學員製作點心。圖／弘光科大提供
弘光科大食科系老師許珮綺教導「台中女子監獄烘焙實作班」學員製作點心。圖／弘光科大提供

弘光科技大學 烘焙 高教深耕計畫

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