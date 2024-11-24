護生實習竟住病房？ 網友笑稱：一時分不清自己是實習生還是病人

護專學生自四年級開始，會經歷一連串的基本護理學實習，透過技能中心及病房臨床實習，實際演練各項護理技術，並學習初步評估病人生心理照顧需求，以利達成畢業條件。有網友傻眼自己實習的宿舍竟是醫院病房，引起網友討論。

一名女網友在Threads上發布了一則影片，提到自己即將開始選習實習（由臨床的學長姊一對一帶領），第一天進到宿舍時，映入眼簾的竟是整排病床，書桌甚至是與病患同款的床旁桌，讓她看了非常傻眼：「重點是我們不是睡宿舍，是整層樓都有病患的那種」。

貼文曝光後喚起不少曾擔任護生的網友回憶，「以前實習也有醫院這樣做，結束後我腰酸背痛」、「我們是住精神科病房改編的宿舍…」、「之前實習被安排睡病房」、「剛畢業到醫院工作時也是睡這種，打開門就是病房，但後來覺得滿不錯的，可以睡比較晚」。

也有人安慰原PO，笑稱睡在病房很方便，過勞的話可以直接推進加護病房，「累的時候可以直接打點滴，然後繼續工作的意思」、「一時間分不清自己是實習生還是病人」、「往好處想，上一整天班，抬腿可以用電動的調整，實習結束還妳一雙美腿！敷臉的時候O2開起來吸，抗氧化首選（誤）」。