竹商7棟日式建築擬列文資 校方盼釋放空間建教學樓

新竹高商今天表示，校內7棟日式建築被列審議，盼僅保留部分，其餘空間可釋放為新建教室空間，文化局表示，11月26日將召開公聽會，了解民眾、校方、住戶及各界意見。

新竹高商透過文字資料指出，新竹高商早年提供給教職員居住於日式建築宿舍內，依規定借用住宿至教師及配偶過世，目前僅剩6戶居住。

新竹高商表示，校方後續將推動12年國民教育課程綱要外，除需一般教室，另還需設置專業實習教室、專科教室、多元選修教室等，因此提出新設大樓，以利新課綱進行。

新竹高商說，因考量宿舍群仍有住戶居住，尊重教師過往貢獻，學校並未有強制遷離措施，但為給學生優質學習空間，已在校務會議中通過於日式宿舍區新建大樓，並獲校內教師認同。

新竹高商表示，114年新竹高商也配合政策及地方需求新增商業經營科1班，為因應新設科別，需3間普通教室及專業教室等，學校設備空間已達限量，需新建校舍，解決增班需求。

校長劉曉雯告訴中央社記者表示，校內有7棟日式宿舍被文化局文資審議委原會列為審議對象，萬一新建大樓用地被列為文資保留，會讓新建教學大樓計畫受阻。

劉曉雯也說，另竹市已有辛志平故居等類似日式建築被保留，建請文資委員考量學生及學校教育需求，盼可朝保留少許日式建築，讓新建校舍可推進，符合學生使用空間需求。

文化局透過文字表示，國立新竹高級商業職業學校宿舍群是去年12月28日經民眾提報為聚落建築群，市府經收集相關資料及與校方說明溝通，於今年6月11日邀集文資委員審查會議，會議結論為先予列冊追蹤，並評估此案保存範圍及層級，提供審議大會參考。

文化局說，市府依文化資產保存法規定辦理相關法定程序，11月26日召開公聽會、12月10日召開專案小組會議、12月26日召開文資審議大會。

文化局表示，除持續蒐整相關資料，同時透過公聽會廣納民眾、校方、住戶及各界意見，統整後提交後續文資審議會參考，並尊重審議委員最後決議。