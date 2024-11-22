快訊

國一新營北上路段7車追撞！回堵5公里 2車翻覆2人送醫

地牛翻身！台南麻豆晚間6時45分規模4.0地震 最大震度4級

城市科大企管系與15強聯手 打造斜槓人才庫

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
城市科大企管系與十五家品牌合作，全方位培養企管系同學的即戰力。 圖／紅樹林有線電視提供
城市科大企管系與十五家品牌合作，全方位培養企管系同學的即戰力。 圖／紅樹林有線電視提供

城市科大企管系致力培養學生成為斜槓青年，合作產業多元，與十五家品牌合作，透過校園企管圈獵才，不論是電子商務、網紅直播、經營企劃、業務推廣等等，要從校園接軌職場，與台灣電子商務暨創業聯誼會簽訂合作，還進一步開拓新南向國家，共同尋求國際性的產業專才。

城市科大攜手十五家品牌，包括八方雲集國際股份有限公司、台灣電子商務暨創業聯誼協會、新光傑仕堡健身股份有限公司、凌網知識股份公司、I'm PASTA我是實業開發股份有限公司、品牌蟲洞加速有限公司、崴博國際有限公司、六書堂數位學習股份有限公司、天昇餐飲有限公司、巨匠集團股份有限公司、巨匠雲科技教育股份有限公司、凱基證券股份有限公司、優客工場好康報抱創業投資股份有限公司等等，透過各領域職業產業專才需求，電商營銷、網紅直播、業務推展等人才，都可以透過校園企管圈媒合。

城市科大企管系主任鄧孔彰表示，斜槓經營已經是現代社會趨勢，擁有眾多業界資源是企管系的優勢，藉由產業界攜手成立強強聯手企管圈串聯產業界與學術界。企管系也邀請名人及業界專家來校實務講座及安排企業實務體驗探訪等活動，透過業師教授、職場體驗、專業實務課程及產業實習，全方位培養企管系同學的即戰力。

創業 品牌 校園

延伸閱讀

網紅用抹茶取代咖啡一周曝5大感受：焦慮消失、精神更持久

日本有多乾淨？網紅「只穿白襪」街頭實測 結局讓眾人大吃一驚

李子柒回歸1周漲粉1600萬 卻喊話青少年：「別做網紅夢」

陸「三無」網紅食品霉豆腐恐入台 衛福部籲別買！霉豆腐是什麼？

相關新聞

城市科大企管系與15強聯手 打造斜槓人才庫

城市科大企管系致力培養學生成為斜槓青年，合作產業多元，與十五家品牌合作，透過校園企管圈獵才，不論是電子商務、網紅直播、經營企劃、業務推廣等等，要從校園接軌職場，與台灣電子商務暨創業聯誼會簽訂合作，還進一步開拓新南向國家，共同尋求國際性的產業專才。

崑科大陳修醫WCC世界拉花大賽選拔奪冠 將代表台灣出賽

崑山科大餐飲系四年級學生陳修醫參加「WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽」，職業高手同場競技仍勇奪冠軍，明年將代表國家前往瑞士...

全台校園首棟鋼筋混凝土建築 北科大「一大川堂」修復亮相

國立台北科技大學「一大川堂」 2018年經台北市文化局登錄為歷史建築，該建物於第一次世界大戰後興建，也是國內校園內第一棟...

影／弘光科大技優生奪國際烹飪賽1金4銀 書寫障礙生奪2面獎牌

弘光科技大學餐旅管理系學生參加「第25屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」榮獲1金4銀8銅佳績，大二學生萬明錡奪得美國豬肉西式...

高雄旗美商工免退場 2私中列專輔

教育部昨召開私校退場審議會，其中高雄市私立旗美高級商工解除專輔學校，但嘉義市私立仁義高中、屏東縣陸興高中等兩校，因財務狀...

「朝精緻辦學」旗美商工完成改善解專輔 私校工會：危機未解除

高雄市旗美商工今日由教育部私校退場審議會免除專輔，全國私校工會理事長吳忠春指出，該校雖已償還數百萬債務，但危機尚未解除，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。