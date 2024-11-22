城市科大企管系與15強聯手 打造斜槓人才庫

城市科大企管系致力培養學生成為斜槓青年，合作產業多元，與十五家品牌合作，透過校園企管圈獵才，不論是電子商務、網紅直播、經營企劃、業務推廣等等，要從校園接軌職場，與台灣電子商務暨創業聯誼會簽訂合作，還進一步開拓新南向國家，共同尋求國際性的產業專才。

城市科大攜手十五家品牌，包括八方雲集國際股份有限公司、台灣電子商務暨創業聯誼協會、新光傑仕堡健身股份有限公司、凌網知識股份公司、I'm PASTA我是實業開發股份有限公司、品牌蟲洞加速有限公司、崴博國際有限公司、六書堂數位學習股份有限公司、天昇餐飲有限公司、巨匠集團股份有限公司、巨匠雲科技教育股份有限公司、凱基證券股份有限公司、優客工場好康報抱創業投資股份有限公司等等，透過各領域職業產業專才需求，電商營銷、網紅直播、業務推展等人才，都可以透過校園企管圈媒合。

城市科大企管系主任鄧孔彰表示，斜槓經營已經是現代社會趨勢，擁有眾多業界資源是企管系的優勢，藉由產業界攜手成立強強聯手企管圈串聯產業界與學術界。企管系也邀請名人及業界專家來校實務講座及安排企業實務體驗探訪等活動，透過業師教授、職場體驗、專業實務課程及產業實習，全方位培養企管系同學的即戰力。