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崑科大陳修醫WCC世界拉花大賽選拔奪冠 將代表台灣出賽

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」勇奪冠軍，將代表台灣出賽。圖／校方提供
崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」勇奪冠軍，將代表台灣出賽。圖／校方提供

崑山科大餐飲系四年級學生陳修醫參加「WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽」，職業高手同場競技仍勇奪冠軍，明年將代表國家前往瑞士日內瓦參加世界盃大賽。校方表示，去年該系繼培養出賴力弘參加「WCE世界盃杯測師大賽」，這是第二位世界級選手，成績耀眼。

選拔賽由台灣咖啡協會主辦，規格與世界賽接軌，是台灣唯一能選拔世界賽代表的大型賽事。選手需在11分鐘內完成4杯拉花拿鐵及2杯雕花拿鐵，比拼時間掌握、作圖速度、圖形一致性、奶泡品質及現場表現。

陳修醫表示，這是他第二次參賽，汲取上次經驗後更用心準備，設計包括「印地安人」、「狒狒」以及「犀牛」一系列代表「冒險旅程」圖案。平時熱愛攝影，以攝影視角設計賽事圖形，透過製作呈現與肢體語言，向評審與觀眾傳遞對拉花的熱情。

校方表示，陳修醫展現平日在校努力練習成果，成功完成所有項目奪冠，現場驚嘆聲不斷，連續兩年在杯測與拉花賽事拔得頭籌，展現學生卓越的專業能力，令人讚賞！

陳修醫接觸拉花8年，他感謝一路以來支持他的朋友，更感謝自己從未放棄，此次他設計的雕花圖形「犀牛」，象徵勇敢、堅強且無所畏懼的自己。他說，感謝崑大提供完整設備場地，特別是比賽同規格咖啡機，讓每次練習都彷彿置身賽場。感謝施智偉老師指導與建議，還有信任與鼓勵，「原本看似不可能的任務，我做到了！感謝學校、餐飲系及精品咖啡社團隊，謝謝你們！」

校長李天祥表示，學校致力打造頂尖學習環境，幫助學生掌握最新技術，靈活應對快速變化職場挑戰，並緊跟產業潮流。尤其在培育咖啡專業人才「可謂匠心獨具」，除挹注資源設立國際咖啡認證中心及專業咖啡廳提供學生實習，並邀請多位業界權威授課。引進世界拉花大賽指定咖啡機供學生實作訓練，讓理論與實務無縫銜接。今年更與知名品牌咖啡攜手，簽訂產學合作協議，為參加競賽學生提供高規格的練習資源，進一步提升實力。

產品開發營運處長施智偉指出，這些努力不僅讓學生站上更高學習舞台，也為他們成為國際佼佼者鋪平道路。校方也期望通過這些創新與資源，為台灣咖啡產業注入新能量，培育引領未來的亮眼新星。

崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」勇奪冠軍，將代表台灣出賽。圖／校方提供
崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」勇奪冠軍，將代表台灣出賽。圖／校方提供
陳修醫在賽事當中以咖啡拉花描繪出「狒狒」。圖／校方提供
陳修醫在賽事當中以咖啡拉花描繪出「狒狒」。圖／校方提供
陳修醫(右2)參與「2024 WCC世界盃拉花大賽」，學長楊振億(左起)、施智偉老師、學長賴力弘出席力挺。圖／校方提供
陳修醫(右2)參與「2024 WCC世界盃拉花大賽」，學長楊振億(左起)、施智偉老師、學長賴力弘出席力挺。圖／校方提供
崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」勇奪冠軍，將代表台灣出賽。圖／校方提供
崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」勇奪冠軍，將代表台灣出賽。圖／校方提供
崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」奪魁，指導老師施智偉陪同參賽。圖／校方提供
崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」奪魁，指導老師施智偉陪同參賽。圖／校方提供

咖啡廳 拉花

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