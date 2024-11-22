崑科大陳修醫WCC世界拉花大賽選拔奪冠 將代表台灣出賽

崑山科大餐飲系四年級學生陳修醫參加「WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽」，職業高手同場競技仍勇奪冠軍，明年將代表國家前往瑞士日內瓦參加世界盃大賽。校方表示，去年該系繼培養出賴力弘參加「WCE世界盃杯測師大賽」，這是第二位世界級選手，成績耀眼。

選拔賽由台灣咖啡協會主辦，規格與世界賽接軌，是台灣唯一能選拔世界賽代表的大型賽事。選手需在11分鐘內完成4杯拉花拿鐵及2杯雕花拿鐵，比拼時間掌握、作圖速度、圖形一致性、奶泡品質及現場表現。

陳修醫表示，這是他第二次參賽，汲取上次經驗後更用心準備，設計包括「印地安人」、「狒狒」以及「犀牛」一系列代表「冒險旅程」圖案。平時熱愛攝影，以攝影視角設計賽事圖形，透過製作呈現與肢體語言，向評審與觀眾傳遞對拉花的熱情。

校方表示，陳修醫展現平日在校努力練習成果，成功完成所有項目奪冠，現場驚嘆聲不斷，連續兩年在杯測與拉花賽事拔得頭籌，展現學生卓越的專業能力，令人讚賞！

陳修醫接觸拉花8年，他感謝一路以來支持他的朋友，更感謝自己從未放棄，此次他設計的雕花圖形「犀牛」，象徵勇敢、堅強且無所畏懼的自己。他說，感謝崑大提供完整設備場地，特別是比賽同規格咖啡機，讓每次練習都彷彿置身賽場。感謝施智偉老師指導與建議，還有信任與鼓勵，「原本看似不可能的任務，我做到了！感謝學校、餐飲系及精品咖啡社團隊，謝謝你們！」

校長李天祥表示，學校致力打造頂尖學習環境，幫助學生掌握最新技術，靈活應對快速變化職場挑戰，並緊跟產業潮流。尤其在培育咖啡專業人才「可謂匠心獨具」，除挹注資源設立國際咖啡認證中心及專業咖啡廳提供學生實習，並邀請多位業界權威授課。引進世界拉花大賽指定咖啡機供學生實作訓練，讓理論與實務無縫銜接。今年更與知名品牌咖啡攜手，簽訂產學合作協議，為參加競賽學生提供高規格的練習資源，進一步提升實力。