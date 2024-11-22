全台校園首棟鋼筋混凝土建築 北科大「一大川堂」修復亮相

國立台北科技大學「一大川堂」 2018年經台北市文化局登錄為歷史建築，該建物於第一次世界大戰後興建，也是國內校園內第一棟鋼筋混凝土建築。北科大今舉行「校史藝文園區」揭幕剪綵，校長王錫福表示，一大川堂位於校園中心，將校園核心的館所規畫成校史館，希望提升學生的人文涵養，也延續校訓精神。

北科大一大川堂興建於1918至1921年間，為北科大現存最久的校舍，也是目前唯一能見證前身台北工業學校「實習工場類型」的建物。一大川堂原為木造建築，1930年毀於祝融，1931年以鋼筋混凝土重建後使用，至1996年再改造為開放空間。

王錫福說，早年台北工業學校座落於產業廊道上，見證了台北市的發展，一大川堂至今留存Ｌ型建物，也是北科大最早的校舍，忠實反應北科大實作精神。一大川堂將作為校史藝文園區，希望傳承學校「誠樸精勤」的校訓，再者，北科大雖以工程為主要專業，但希望透過設立校史藝文園區，提升學生的人文、藝術涵養，因此將核心位置最重要的建物規畫為校史館。

設計學院院長吳可久表示，台北工業學校於1912年創立，日治時期配合軍需工業化政策，透過鐵路與現今的市民大道連接基隆港和台北市區，鐵路沿線則有高砂麥酒等企業，配合台北工業學校技術教育，形成學校與產業的聚落。

吳可久指出， 台北工業學校時期一大川堂位早年先由應化科使用，1937年再加入採礦科。台北工專時期一大川堂北側由礦冶科使用，並陸續更名為礦冶大樓，至此仍是核心教學區，彰顯實作精神。

建物設計上，吳可久說，1931年一大川堂以現代主義風格重建，設有水平迴廊與八角斷面鋼筋混凝土柱，八角柱多邊形結構可增加抗震力、加強穩定性，建築外觀簡約、強調幾何美學，在台灣建築史上深具意義。一大川堂修復及再利用工程於2022年底啟動，今年5月完工。

一大川堂室內空間作為校史館，涵蓋三個展區，第一展區迎賓廳，展示從1912年建校迄今重要發展歷程；第二展區為常設廳，展出學校重要文物，包括台北工業學校時期的校徽鐵窗、校鐘、機械教具等；第三展區則為特展廳，即日起至12月20日展出「根與路」，重現台灣早期礦業與菸業，映照工業與生物科技的發展歷程。