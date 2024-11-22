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影／弘光科大技優生奪國際烹飪賽1金4銀 書寫障礙生奪2面獎牌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大大一學生李效賢（右）在烹飪實作中揮灑自如，獲得「第25屆FHC中國國際烹。圖／弘光科大提供
弘光科大大一學生李效賢（右）在烹飪實作中揮灑自如，獲得「第25屆FHC中國國際烹。圖／弘光科大提供

弘光科技大學餐旅管理系學生參加「第25屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」榮獲1金4銀8銅佳績，大二學生萬明錡奪得美國豬肉西式主菜金牌，他用煙燻辣味香腸混入豬肉中做成漢堡排，包上豬網油增添風味層次，上桌前煎烤出香氣，征服評審味蕾。

另一名大一學生李效賢雖有書寫障礙，卻在烹飪實作中揮灑自如，這次一口氣參加兩項比賽，拿到一面銀牌及一面銅牌。

弘光科大餐旅系老師吳胤瑱、亞歷山大馬瑞執行「技優領航計畫」，培訓及帶領9名大一至大三技優入學學生，到中國上海參加「第25屆FHC中國 國際烹飪藝術比賽」；吳胤瑱表示，這個賽事為世界廚師聯合會官方認證的A級最高級國際賽事，學生們表現得可圈可點，拿到1金4銀8銅佳績，其中，大二學生萬明錡及蘇翊閩、大一學生李效賢及周子傑，更是勇於嘗試，一口挑戰兩項比賽。

比賽結果，萬明錡奪得美國豬肉西式主菜金牌、冰島比目魚西式主菜銅牌，李效賢奪得美國家禽西式主菜銀牌、冰島比目魚西式主菜銅牌，蘇翊閩奪得冰島比目魚西式主菜銀牌、美國家禽西式主菜銅牌，周子傑奪得美國家禽西式主菜銅牌、新西蘭羊肉西式主菜銅牌。

大三學生陳頡羽、呂竑儀獲得美國家禽西式主菜兩面銀牌；大三學生鄭鼎鑫分別獲得冰島比目魚西式主菜銅牌；大二學生施凱揚、大一學生黃偉博獲得美國家禽西式主菜兩面銅牌。

萬明錡表示，開學後開始準備比賽，還擔任社團幹部，加上平日課業非常忙碌，仍抽空反覆和老師討論及試作20多次，比賽主辦單位提供美國梅花豬肉為主要材料，為降低豬肉肉腥味，發現加入煙燻辣味香腸混入豬肉中打成肉泥做成漢堡排，外包豬網油煎烤後，佐事先用肉汁加波特酒熬煮8小時醬汁，層次及風味最佳。

萬明錡說，比賽限時50分鐘，考量到送菜及等待評分過程中，肉變得太冷將影響口感，為避免太早做好評審品評時冷了不好吃，最後出菜前特別回烤保持住香氣及口感，這應該是拿到金牌的原因之一。

李效賢說，國小、國中時明明上課都很認真，也聽得懂，但寫作業及寫考卷卻寫不出來，導致成績不佳，老師建議去鑑定才發現自己有書寫障礙，念高職餐飲科烹飪實作卻如魚得水，這次指導老師要他挑戰二項比賽，從練習到上場也都很順利。

李效賢指出，獲得美國家禽西式主菜銀牌作品，是用豆腐乳醃雞腿肉之後做成雞捲，佐豆腐乳醬汁，為了增添雞肉風味，練習時嘗試過紅糟、白醬、豆腐乳等各種搭配方式，最後覺得中式豆腐乳搭配起來最對味，很開心能拿到銀牌。

吳胤瑱強調，「天生我才必有用」，每位學生特質不同，有些適合走學術研究路線，有些適合走實作路線，「技優領航計畫」就是希望適性培養技優學生，透過競賽及創新教學等各種適性引導下，進一步增進技優學生的專業實務能力。

弘光科大大二學生萬明錡（右）奪得美國豬肉西式主菜金牌、冰島比目魚西式主菜銅牌。圖／弘光科大提供
弘光科大大二學生萬明錡（右）奪得美國豬肉西式主菜金牌、冰島比目魚西式主菜銅牌。圖／弘光科大提供
弘光科大餐旅系學生參加「第25屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」，榮獲1金4銀8銅佳績。記者游振昇／攝影
弘光科大餐旅系學生參加「第25屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」，榮獲1金4銀8銅佳績。記者游振昇／攝影
大二學生萬明錡奪得美國豬肉西式主菜金牌作品。圖／弘光科大提供
大二學生萬明錡奪得美國豬肉西式主菜金牌作品。圖／弘光科大提供

冰島 美國豬肉 金牌

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