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AI 聖誕點燈、耶誕市集、民歌演唱在北科大 熱情邀約民眾同歡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

耶誕是時尚的節慶，北科大12月1日（周日）下午將有一系列活動，AI聖誕點燈+耶誕市集+民歌演唱，由北科大校友張啓城總會長統籌主辦，億光文化基金會協辦，洋溢校友們的團結凝聚及對母校的感謝之情。2024年耶誕造景更勝以往，除了璀璨亮眼的13.5米高聖誕樹外，也開先例─增設裸視3D虛擬人AI互動，歡迎民眾們與王錫福校長齊跳時下最夯的「三振舞」，展現北科大在AI教育的成果及令人驚豔的科技氛圍。

開場將由校長王錫福、簡文秀及校友會總會長張啓城領唱校歌，並由知名民歌手施孝榮、周治平、鄭怡、金智娟、葉歡、王中平及陳艾湄等，為民眾帶來經典民歌，簡文秀也特別將與民眾同唱「恰似你的溫柔」，掀起一段別開生面的活動高潮。

當天也有20個文創攤位及7個餐車，民眾可以前來一場熱鬧的市集同歡，邊嘗美食並感受耶誕氣氛，現場準備了耶誕禮物1,000組，索完為主，祈祝平安喜樂耶誕快樂！

AI 北科大

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