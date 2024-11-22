高雄旗美商工免退場 2私中列專輔

教育部昨召開私校退場審議會，其中高雄市私立旗美高級商工解除專輔學校，但嘉義市私立仁義高中、屏東縣陸興高中等兩校，因財務狀況顯著惡化，被列入專輔學校，兩年內未改善，需停招停辦。

對此，旗美商工校長王光榮說，學校教學正常、老師辦學認真，只因積欠四五○萬元被列入專輔學校，差點面臨退場實在不可思議，所幸在董事會、校友及善心人士捐款下已還清負債，能解除專輔是預料之中的事情。

王光榮強調，先前被列入專輔學校後，日校沒招。只剩進修部，對學校打擊很大，很多學生也因此不敢就讀，解除專輔後，有信心，明年學生人數一定成長。

教育部表示，旗美商工兩年的改善期限到今年十一月十日，經退場審議會認定屆期前完成改善，免除列為專案輔導學校。

教育部也提到，嘉義市仁義高中及屏東縣陸興高中，因財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，認定為專案輔導學校，給予學校改善期限兩年。

根據教育部資料，仁義高中一一三學年度沒有學生，陸興高中則有專任教師十六名、兼任教師十九名、職員十二人，高中部學生一○九人、國中部一四六人，全校共二五五人。

仁義中學代理校長陳漢宗說，學校財務困難，本月底會有熱心教育人士捐五百萬元入帳，解決學校沒有收入的財務困境，希望可以永續經營下去。至於陸興高中被列為專輔學校，記者昨致電校長柯文賢電話未接，無法得知校方回應。

旗美商工位在高雄美濃，全國私校工會理事長吳忠春指出，該校地處偏遠，許多學生是原住民或來自弱勢家庭，校方雖已償還數百萬債務，董事會也在六月份捐資還清欠薪，但旗美商工目前三個班、六十五名學生，學雜費應不敷學校經營成本，危機其實尚未解除。

吳忠春表示，仁義高中一一一年主動停招、一一二年復招，招生狀況並不理想，盼列入專輔能讓學校更認真看待此事，兩年內做好轉型或其他規畫。

吳忠春指出，陸興高中是屏東表現還不錯的私中，只是學校對財務狀況過度樂觀，董事會缺乏警覺心所以未即時捐資，所幸學校已有在節流，但估計一年還是會虧損至少兩、三百萬元。