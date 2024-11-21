「朝精緻辦學」旗美商工完成改善解專輔 私校工會：危機未解除

高雄市旗美商工今日由教育部私校退場審議會免除專輔，全國私校工會理事長吳忠春指出，該校雖已償還數百萬債務，但危機尚未解除，學雜費恐不敷經營成本。另外，嘉義市仁義高中及屏東縣陸興高中則被列入專輔學校，吳忠春認為仁義高中看來較無辦學熱忱，盼列入專輔能讓學校更認真看待此事，兩年內做好轉型或其他規劃。

教育部今日召開退場審議會，認定高雄市旗美商工於改善期間屆期前已完成改善，免除列為專案輔導學校。教育部進一步說明，該校朝精緻辦學，獲資金挹注後主動申請教育部查核，教育部查核輔導小組到校訪視查核該校辦學狀況、改善計畫執行及改善目標達成情形，經退場審議會審議會審議認定，爰予以免除列為專案輔導學校。

旗美商工位在高雄美濃，吳忠春表示，該校地處偏遠，許多學生是原住民或來自弱勢家庭，雖然仍有財務危機，但許多人希望能給學校機會解除專輔。校方雖已償還數百萬債務，董事會也在6月份捐資還清欠薪，但危機其實尚未解除。

吳忠春指出，旗美目前3個班共65名學生，學雜費應不敷學校經營成本，且老師的學術研究費只有給付2800元，僅為正常的學術研究費10-12%，犧牲老師的薪水令人無法接受。他也提醒，老師的學術研究費若被減，不需被學校道德勒索，應與學校商議，將短發的部分列入老師的欠薪，未來學校若走到退場的程度，可清算校產後償還的。

另一方面，嘉義市仁義高中及屏東縣陸興高中則因財務狀況顯著惡化，遭退場審議會認定為專案輔導學校，給予改善期限2年。教育部指出，仁義高中113學年度沒有學生；陸興高中有專任教師16名、兼任教師19名、職員12人，高中部1年級21人、2年級31人、3年級57人、國中部146人，全校共255人。

吳忠春表示，仁義高中看來較無辦學熱忱，也沒有向教育部提供辦學計畫，財務缺口未補上，學校更是沒有學生。該校111年主動停招、112年復招，招生狀況並不理想，113年因故遭教育部勒令停招，吳忠春盼列入專輔能讓學校更認真看待此事，兩年內做好轉型或其他規劃。

吳忠春指出，陸興高中是屏東表現還不錯的私中，只是財務出狀況，兩年前銀行還有3000多萬，今年8月只剩400多萬。他認為學校對財務狀況過度樂觀，董事會缺乏警覺心所以未即時捐資，目前學校已有在節流，估計一年還是會虧損至少2、300萬元。