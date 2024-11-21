雄市旗美商工單科單班精緻辦學 免除專輔但危機仍在

位於高雄市的旗美商工改採「單科單班」的精緻辦學策略，加上董事會挹注資金，今天成功免除專輔。但私校工會指出，旗美商工學術研究費給付偏低，招生狀況嚴峻，危機並未解除。

教育部今天下午召開第2屆退審會第3次會議，私立仁義高中（嘉義市）、私立陸興高中（屏東縣）2校因財務惡化影響校務正常營運，被認定為專案輔導學校，改善期限2年。私立旗美商工（高雄市）則被認定已完成改善，成功免除專案輔導。

全國私校工會理事長吳忠春接受中央社電訪表示，旗美商工是自有校地，且財務缺口不大，被列專輔後，董事會先消除部分債務，後又注入資金，且改採「單科單班」的方式招生，減少財務支出，目前看起來可短暫解除壓力。退審會委員評估還不到須退場的地步，因而全票同意解除專輔。

不過吳忠春指出，旗美商工的危機仍未解除。其中一個警訊是，學校將老師的學術研究費降到新台幣2800元，算下來有些教師月薪只有3萬多，已接近最低工資。以私校工會的立場，不認同學校這樣苛待願意留下來「同舟共濟」的老師，董事會長期仍要挹注資金。

吳忠春估算，旗美商工目前招生達成率約50%，如果能達到70%，財務就有機會「小虧或持平」。他認為旗美商工對偏鄉教育有一定的意義，且招生對象包含原住民族、弱勢家庭學生，學校如果能再努力看看，強化自身優勢和特色，或許會有生存空間。

今天被列入專輔的仁義高中，根據教育部資料，目前只剩專任教師1名、職員3名，113學年度已沒有學生。吳忠春表示，仁義高中經歷主動停招、復招再被勒令停招，財務缺口一直都沒有處理，董事會曾提出的捐資並未到位，辦學熱忱讓人質疑。

另一所被列專輔的陸興高中，吳忠春語帶惋惜地說，陸興高中是屏東頗具成效的私中，辦學決心無庸置疑，可能是輕忽了少子女化對財務的影響，對虧損的情形過度樂觀。列入專輔可讓董事會有警覺，透過長期捐資挹注，才能讓學校步入良性循環。

根據教育部統計，陸興高中於113學年有專任教師16名、兼任教師19名、職員12人，全校學生（含國、高中部）共有255人。