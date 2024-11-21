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旗美商工不用退場了！校長開心喊「明年招生一定成長」
教育部今天下午召開私立高中以上學校退場審議會，過半數出席委員同意高雄市私立旗美商工解除專輔身分，學校不用再擔心停招走入歷史。旗美商工校長王光榮表示，旗美商工的辦學績效本來就沒問題，只因積欠450萬元債務被列入專案輔導學校不合理，解除專輔後，期待明年學生回流。
高雄美濃有「博士之鄉」美譽，原本鎮內有高美醫護管理專科學校及旗美商工兩所私立學校。在少子女化浪潮下，高美醫專財務狀況不佳，已於2018學年度停招，校園閒置多年未利用。旗美商工去年11月也被教育部列為專案輔導學校，改善期限到今年11月10日。
校長王光榮今天北上參加審議會，他表示，學校教學正常、老師辦學認真，卻只因450萬元負債被列入專輔學校，面臨退場實在不可思議，所幸在董事會、校友及善心人士捐款下已經還清債務，能解除專輔也是預料之中的事情。
王光榮強調，在列入專輔學校後，日校沒招只剩進修部，對學校打擊很大，很多學生也因為這個原因不敢來唸，解除專輔後，他有信心，明年人數一定成長。
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