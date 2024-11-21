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科大普高生名額占比高台科大達三成 教團批技職崩壞

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，政策部副主任巫彰玫（左）指出，過去普高生升四技二專的名額，為學校原招生名額外加10％，但其實從99學年度開始，原本開給普高生的外加名額已經全部改為內含在招生名額中。記者李芯／攝影
全教總今日召開記者會，政策部副主任巫彰玫（左）指出，過去普高生升四技二專的名額，為學校原招生名額外加10％，但其實從99學年度開始，原本開給普高生的外加名額已經全部改為內含在招生名額中。記者李芯／攝影

國立台灣科技大學近年招生名額有超過三成開給普通高中學生，全教總政策部副主任巫彰玫今指出，四技二專的普高生名額為「內含」而非「外加」在總招生名額中，導致原本屬於技術型高中學生的名額被挪去給普高生。對此，教育部技職司回應，科大的普高生名額從106年起幾乎都未再增加，是為了避免影響生師比，普高生名額才會內含在招生總量中。

全教總本月8日發布新聞稿，指四技二專申請入學的錄取名額疑遭偷龍轉鳳，普高生侵占了原屬於應錄取技高生的名額。今日全教總再對此召開記者會，巫彰玫指出，過去普高生升四技二專的名額，為學校原招生名額外加10％，但其實從99學年度開始，原本開給普高生的外加名額已經全部改為內含在招生名額中，技職司卻從未公告。

巫彰玫表示，前三志願名額普高生的占比一直偏高，以113年度來說，台科大的普高生名額占比高達35％，北科大為25％、雲科大為16％，尤其台科大幾乎有1/3名額開給普高生。而普大開給技高的名額只有3％，更不用說頂大幾乎都是低於千分之五。

巫彰玫認為，原來屬於技高生的名額被挪去給普高生。技職教育的崩壞就在於主管機關的不作為，若要讓更多學生願意接受技職教育，就應達成友善、開闊的升學管道。

技職司長楊玉惠今日接受媒體聯訪時解釋，早前的做法是給科大10％的普高生外加名額，但外加就不會算入生師比，導致學生數增加、老師卻沒增加，後來才決定把普高生名額納入招生總量。

楊玉惠也說，從106年之後，除了台科大和華夏科大整併名額，以及護理科系外，國立科大就沒有再增加普高生的名額。由於四技二專整體減招，雖普高生的名額沒有增加，單看比率確實會越來越高。近年技高生人數大幅下滑，學生競爭者減少，換算下來，技高生升國立科大的升學率還是高於前幾年。

全教總 升學 台科大

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